

استقرار أسعار الذهب في منتصف تعاملات الجمعة 21يناير استقرار أسعار الذهب في منتصف تعاملات الجمعة 21يناير

واصلت أسعار الذهب في مصر اليوم ، حالةالاستقرار في منتصف تعاملات اليوم الجمعة 21 يناير 2022 ،ويأتي ذلك بعد ما شهدته الأسعار من ارتفاع بقيمة تراوحت بين 5 جنيهات و7 جنيهات للجرام الواحد دون المصنعية خلال بداية تعاملات سوق الصاغة أمس الخميس.



وتختلف أسعار الذهب في مصر، من منطقة إلى أخرى وتختلف أسعار المصنعية من بائع إلى آخر، وتتراح أسعار المصنعية بين 3% وقد تصل إلى 7% من سعر الجرام.



وسجلت أسعار الذهب في مصر، عيار 21 نحو 803 جنيهات للجرام، بينما سجل عيار 18 نحو 688 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 918 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 6424 جنيهًا.

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وعالميًا، شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا في قيمتها بنسبة 1.05% خلال الأسبوع الأخير لعام 2021 على خلفية ضعف الدولار، وتجدُر الإشارة إلى أنه على أساس سنوي، سجلت السبيكة الصفراء تراجعًا بنسبة -3.64% في 2021، أول خسارة سنوية لها منذ 2018.يأتي ذلك، في الوقت الذي شهدت العملات تحركات محدودة نتيجة لضعف نشاط التداول قبل نهاية العام.وأوضحت وكالة بلومبرج المتخصصة في الشأن الاقتصادي، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي خلال تعاملات هذا الأسبوع بشكل طفيف بنسبة (-0.36%) على خلفية تحسن معنويات المخاطرة على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة الجديدة جراء فيروس كورونا.تجدُر الإشارة إلى أن العملة الأمريكية سجلت أقوى مكاسب سنوية لها (+6.37%) في ست سنوات بسبب ابتعاد المستثمرين عن المخاطرة خلال العام نتيجة استمرار انتشار الوباء، وبسبب اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي جاء مدعومًا ببيانات التضخم المرتفعة وبيانات التوظيف القوية.