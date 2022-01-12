

«فياجرا طبيعية».. أبحاث تقترح «البطيخ» كعلاج للضعف الجنسي لدى الرجال «فياجرا طبيعية».. أبحاث تقترح «البطيخ» كعلاج للضعف الجنسي لدى الرجال

يعتبر البطيخ من أكثر فواكه الصيف المغذية، يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم والليكوبين والأحماض الأمينية، وغالبًا ما يشار إليه باسم «الفياجرا الطبيعية»، كما تشير بعض الدراسات إلى أنه قد يساعد في علاج ضعف الانتصاب وتعزيز الصحة الجنسية.



لقد جرب الرجال منذ فترة طويلة علاجات لضعف الانتصاب وكانت النتائج مختلطة. وعلى الرغم من أن البحث لا يزال في مراحله الأولية، إلا أن بعض الدراسات تشير إلى أن البطيخ قد يكون بديلاً صالحًا للفياجرا.



أحدث ظهور الفياجرا وغيره من علاجات ضعف الانتصاب (ED) ثورة في عالم الطب الجنسي، ولم يعد يتعين على الرجال الذين يعانون من حالات طبية معينة أو الضعف الجنسي المرتبط بالعمر أن يستسلموا لحياة جنسية غير مرضية.

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ومع ذلك، فإن أدوية الضعف الجنسي لا تعمل مع كل رجل، فقد يعاني بعض الرجال من آثار جانبية، في حين أن الدواء غير مناسب للآخرين، مثل الرجال الذين يعانون من أنواع معينة من آلام الصدر وأمراض القلب.بالنسبة للرجال الذين لا يستطيعون تناول الفياجرا، يعتبر البطيخ بديلاً آمنًا ومن غير المحتمل أن يسبب آثارًا جانبية خطيرة.لماذا البطيخ يمكن أن يساعد في الضعف الجنسي؟البطيخ هو مصدر طبيعي لمادة السيترولين. هذه المادة هي حمض أميني قد يدعم الانتصاب بشكل أفضل.ومن المعروف أن الفياجرا تعمل عن طريق زيادة تدفق الدم إلى القضيب، مما يسمح للرجل بالحصول على الانتصاب بسهولة أكبر عند الإثارة. قد يفعل السيترولين نفس الشيء، على الرغم من أنه يعمل بطريقة مختلفة عن الفياجرا.وتشير الأبحاث الأولية إلى أن الجسم قد يحول سيترولين إلى حمض أميني آخر يسمى أرجينين، ويتحول الأرجينين إلى أكسيد النيتريك، ثم يفتح أكسيد النيتريك الأوعية الدموية على نطاق أوسع، مما يزيد من تدفق الدم إلى القضيب ويحسن الانتصاب.ونظرًا لأن البطيخ يتكون في الغالب من الماء، فإن أعلى تركيزات من السيترولين تأتي من عصير البطيخ المركز. والرجال الذين يرغبون في تجربة البطيخ باعتباره الفياجرا الطبيعية قد يجدون نتائج أفضل مع عصير البطيخ.مخاطر وفوائد البطيخ للضعف الجنسييعتبر البطيخ آمنًا حتى بكميات كبيرة. ما لم يكن لدى الرجل حساسية من البطيخ، يمكنه استهلاكه بأمان.يجب أن يناقش الرجال المصابون بداء السكري مع أطبائهم مقدار البطيخ الذي يمكنهم تناوله بأمان، لأن البطيخ والفواكه الأخرى يمكن أن تؤدي إلى رفع مستويات السكر في الدم؛ لذا فإن تناول كميات كبيرة قد يكون غير آمن لبعض مرضى السكري.كما أن البطيخ منخفض السعرات الحرارية، ولكن الإفراط في تناول أي طعام يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن. ليس من الحكمة تناول كميات كبيرة من أي طعام، خاصة إذا تسبب ذلك في آلام في القناة الهضمية أو الشعور بعدم الراحة بالامتلاء.لم يجد أي بحث أي آثار جانبية خطيرة مرتبطة بالبطيخ لدى الرجال أو الحيوانات الأصحاء. على هذا النحو، لا بأس من تجربة البطيخ كبديل للفياجرا، أو حتى استخدامه بجانب الفياجرا.