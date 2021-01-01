النيابة تتحفظ على فيديو سحل عاطل لفتاة ووالدتها بالصف



سحل عاطل لفتاة ووالدتها بالصف سحل عاطل لفتاة ووالدتها بالصف

أمرت نيابة الصف بالتحفظ على مقطع فيديو رصد تعدى شاب على فتاة ووالدتها عقب معاتبة المجني عليها له على معاكستها لفحص ما ورد بالفيديو وقررت إرساله إلى إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لتفريغه.







وواجهت النيابة المتهم بمقطع الفيديو وأقر بأنه من ظهر به وقال إن الفتاة سبته ما دفعه لسبها.

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كانت كشفت تحريات الأجهزة الأمنية التفاصيل الكاملة لإلقاء القبض على عاطل سحل فتاة وسط الشارع في الصف بعد تداول مقطع فيديو للواقعة.فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على فتاة حال سيرها بالطريق العام بالجيزة .بالفحص أمكن تحديد هوية الفتاة المشار إليها بمقطع الفيديو، وتبين أنها طالبة ، مقيمة بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة) ، وأنه بتاريخ 16 الجارى حدثت مشادة كلامية بينها وبين (أحد الأشخاص ، مقيم بذات العنوان) لقيامه بمعاكستها، ولدى معاتبتها له تعدى عليها بالسب والقذف وحال تدخل (والدتها) تعدى عليها بالضرب دون حدوث ثمة إصابات.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.