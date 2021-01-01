المفتي: حملة اعرف الصح تفاعل معها 30 مليون وهاجمها المتشددون



الدكتور شوقي علام الدكتور شوقي علام



أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن حملة "اعرف الصح" حققت تفاعلًا كبيرًا على كافة المستويات.



وقال شوقي علام، مفتي الجمهورية، في تصريح خاص لصدى البلد، إن حملة "اعرف الصح" تفاعل معها وفق إحصائيات موقع "فيس بوك" ما يزيد عن 30 مليون متفاعلًا، كما تحدث عنها بشكل إيجابي العديد من كتاب الرأي في مقالاتهم وأثنوا عليها وعلى ما تقوم به من بناء الوعي لدى الناس وتصحيح العديد من المفاهيم التي يعتمد عليها المتشددين والجماعات الإرهابية في منهجهم.



وتابع مفتي الجمهورية: حملة "اعرف الصح" تعرضت لهجمة شعواء من الجماعة المتشددة والمتطرفة لأنها تكشف زيف منهجهم وعواره، وتبين للناس حقيقة ما يبثونه من سموم باسم الدين يقود ضعاف العقول إلى الوقوع في براثن التطرف والإرهاب.

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وأكد المفتي، أننا قد تابعنا كافة التعليقات التي جاءت على الحملة، واستفدنا من النقد الإيجابي البناء لتطويرها، كما استفدنا من الهجوم عليها في وضع آليات لتصحيح مزيد من المفاهيم المغلوطة التي كانوا يبثونها في التعليقات.تفاصيل حملة اعرف الصحأكد الدكتور أحمد رجب أبو العزم، مدير مواقع التواصل الاجتماعي بدار الإفتاء المصرية، أن حملة “اعرف الصح” تحقق نتائج إيجابية في الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي.وذكر مدير مواقع التواصل الاجتماعي بدار الإفتاء المصرية، في تصريح لصدى البلد، أن حملة “اعرف الصح” التي أطلقتها صفحة دار الإفتاء على فيس بوك، حققت معدل وصول حتى الآن بلغ 24 مليون حسب احصائيات موقع فيسبوك.وذكر مواقع التواصل الاجتماعي بدار الإفتاء المصرية، أن حجم التفاعل بعمل لايك أو شير أو كومنت، بلغ 715 ألفا، منهم 6 آلاف تفاعل سلبي ، والباقي إيجابي، من العدد الإجمالي البالغ 715 ألف.وأوضح، أنه بالنسبة لعدد التعليقات على الحملة والتي تم رصدها منذ بداية انطلاق الحملة في الأول من أكتوبر الجاري حتى الآن ، بلغ 188 ألف تعليق خلال 22 يوم ، منوها بأنه تم رصد الشبهات الواردة في هذه التعليقات تمهيدا لدراستها وتفنيدها ومن ثم الرد عليها.وأضاف، أن بعض الصفحات -قد تتبع المنهج المتشدد- سرقت تصميم الحملة ونشروا فكرهم بشكل يخالف ما تنشره حملة دار الإفتاء، وواجهتها دار الإفتاء بعمل إبلاغ لكل الحسابات التي تسرق تصميم حملة دار الإفتاء.هجوم المتشددين على حملة دار الإفتاءوتابع: هجمة كبيرة شنها أتباع الفكر المتشدد، على دار الإفتاء المصرية، بداية من شهر أكتوبر تزامنا مع انطلاق حملة اعرف الصح، الحملة الإلكترونية التي أطلقتها دار الإفتاء لتصحيح الفكر المتطرف، وبث الفتاوى الصحيحة المؤصلة.وتحمل حملة دار الإفتاء، عنوان "اعرف الصح" وفيها يتم نشر كل يوم على صفحة دار على موقع فيس بوك، فتوتين، واحدة في الساعة الثامنة مساءا والأخرى في الحادية عشر مساءا، وتنشر الفتوى من خلال تصميم خاص أنشأته دار الإفتاء ليكون وجهة معروفة عن الحملة وبه تعرف الحملة عن غيرها.بدوره، أكد الدكتور أحمد رجب أبو العزم، مسئول التواصل الإجتماعي في دار الإفتاء المصرية، أنحملة"اعرف الصح" ليست عشوائية، بل هي ممنهجة وقائمة على أسس علمية يتم العمل عليها، منوها أنه تم اختيار 5 مواضيع رئيسية للعمل عليها ، وتم اختيار هذه المواضيع من خلال أهم الأمور التي تشغل الناس ويكثر الحديث واللغط عنها فيما يخص الأحكام الشرعية.وذكر أحمد رجب أبو العزم، أن الحملة من 1 أكتوبر وتستمر إلى ستة أشهر وتنقسم إلى عدة مراحل، وسيتم نشر خلال الحملة في مرحلتها الأولى حوالي 60 فتوى تهم الناس من هدفها تصحيح الأفكار المتطرفة.وأكد أن مراحل حملة "اعرف الصح" تبدأ بالمرحلة الأولى وهي نشر فتاوى مبسطة ثم التحول إلى الفتاوى المشروحة ، ثم التحول إلى نشر الفتاوى المصورة لمن يرغب في المشاهدة بدلا من الكتابة ، ثم في النهاية إصدار الفتاوى بطريقة الموشن جرافيك،وأكد أنه يتم تحليل ردود الأفعال على الحملة والتعليقات على صفحة دار الإفتاء ومحاولة علاجها وفهم كيفية تفكير هؤلاء الأشخاص.وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زخم أكثر وتنوع في الفتاوى والمحتوى، وكذلك طريقة عرض هذه الفتاوى، بالموشن جرافيك والانفو جرافيك، كما سيتم التطرق إلى مواجهة فكر الإلحاد ، والتطرف والإرهاب بكافة مراحله وأنواعه.