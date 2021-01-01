مصر والسعودية والجزائر في مراكز متقدمة في تصنيف أقوى جيوش العالم لعام 2022

تقدمت مصر على تركيا في تصنيف "غلوبال فاير باور" لأقوى جيوش العالم للعام 2022، حيث حلت في المرتبة 12، وتركيا في المرتبة 13، فيما جاءت إيران بالمرتبة 14.
ونالت السعودية المرتبة 20 في هذا التصنيف للقوة النارية لدول العالم، متجاوزة دولا متقدمة مثل كندا وبولندا والسويد وجنوب إفريقيا.
ووضع هذا التصنيف الجزائر في المرتبة 31، فيما حل العراق في المرتبة 34، والإمارات بالمرتبة 36، وأتت سوريا في المرتبة 47، والمغرب في المرتبة 55، والكويت في المرتبة 71، تلتها ليبيا في المرتبة 72، فالسودان بالمرتبة 73، ثم تونس في المرتبة 74، والأردن في المرتبة 75.
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