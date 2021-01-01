5 مشروبات مهمة للكبد.. تخلصك من السموم

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مشروبات مهمة للكبد

لا يعلم كثيرون أن الكبد يؤدي أكثر من 500 عملية منقذة للحياة يوميا، لذلك ينظر إليه على أنه واحد من أبرز أعضاء الجسم.

وحتى يتمكن الكبد من أداء وظائفه، مثل إزالة السموم وتنشيط الأنزيمات، يحتاج إلى بعض السوائل المهمة التي تساهم في تطهيره.

ويمكن الاعتماد على المشروبات التالية في هذا المجال، بحسب موقع "فود" الصحي:

الشاي الأخضر: يساعد الشاي الأخضر إلى جانب التمارين الرياضية في تعزيز صحة الكبد، ووجدت دراسة أجري على الفئران أن الشاي الأخضر والتمارين الرياضية، كانت أجساهم تتعامل مع الأغذية بشكل مختلف عن الآخرين.

شاي الكركم: الكركم غني بمضادات الأكسدة التي تدعم عملية التخلص من السموم، وذلك عن طريق زيادة إنتاج الأنزيمات، ويساعد أيضا في تعزيز الدورة الدموية، بما يعزز صحة الكبد.

عصير أملا (التوت الهندي): هذا العصير مليء بمضادات الأكسدة والالتهابات وفيتامينات "سي" والعديد من العناصر الغذائية الأخرى، وهذا كله يساعد في التخلص من السموم ودعم صحة الكبد.

عصير الشمندر: يحتوي هذا المشروب على الكثير من العناصر الغذائية مثل حمض الفلويك والبكتين، ومضادات الأكسدة والألياف، وتعمل كلها مجتمعة على إزالة السموم من الجسم.
القهوة: رغم أن القهوة من أكثر المشروبات شعبية في العالم، إلا أن القلة من الناس يدركون فائدتها بالنسبة إلى الكبد، وذلك في حالة تناول الكميات الصحية منها.

وأظهرت الدراسات أن التناول المعتدل للقهوة يساعد في حماية الكبد من الأمراض، مثل تقليل كمية الدهون المترسبة في هذا العضو.

المصدر: موقع "فود" الصحي

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