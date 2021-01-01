أحلى من المطاعم.. طريقة عمل باستا سي فود



باستا سي فود باستا سي فود

باستا سي فود من الأطباق الرئيسية التي يعشق تناولها العديد من الأشخاص نظرا لمذاقها الشهي واللذيذ، بالإضافة إلى أنها غنية بالعناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان.



قدم الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل باستا سي فود في المنزل بأسهل الخطوات.





قد يعجبك أيضا...

مقادير باستا سي فودمكرونة اسباجتيزيت زيتون250 جرام جمبري مقشر200 جرام كاليماري1 كوب مرقة جمبري2 ملعقة صغيرة صوص سمكبقدونس فريششبت فريشعصير ليمونةبشر ليمونطماطم شيريملح وفلفل1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر مجفف مجروشملعقة كبيرة زبدةطريقة تحضير باستا سي فود- يشوح الثوم والفلفل الأحمر في الزبدة وزيت الزيتون- يضاف الملح والفلفل والجمبري والكاليماري وتشوح جيدا- يضاف صوص السمك وعصير الليمون وبشر الليمون والطماطم الشيري وتشوح جيدا- تضاف المرقة والمكرونة وتترك على النار حتى تمام التجانس وتقدم ساخنة