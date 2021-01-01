أحلى من المطاعم.. طريقة عمل باستا سي فود

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باستا سي فود

باستا سي فود من الأطباق الرئيسية التي يعشق تناولها العديد من الأشخاص نظرا لمذاقها الشهي واللذيذ، بالإضافة إلى أنها غنية بالعناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان.

قدم الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل باستا سي فود في المنزل بأسهل الخطوات.

مقادير باستا سي فود

مكرونة اسباجتي

زيت زيتون

250 جرام جمبري مقشر
200 جرام كاليماري

1 كوب مرقة جمبري

2 ملعقة صغيرة صوص سمك

بقدونس فريش

شبت فريش

عصير ليمونة

بشر ليمون

طماطم شيري

ملح وفلفل

1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر مجفف مجروش

ملعقة كبيرة زبدة

طريقة تحضير باستا سي فود

- يشوح الثوم والفلفل الأحمر في الزبدة وزيت الزيتون

- يضاف الملح والفلفل والجمبري والكاليماري وتشوح جيدا

- يضاف صوص السمك وعصير الليمون وبشر الليمون والطماطم الشيري وتشوح جيدا

- تضاف المرقة والمكرونة وتترك على النار حتى تمام التجانس وتقدم ساخنة

المصدر: elbalad

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