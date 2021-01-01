بيان عاجل من التحالف بشأن ضربة عسكرية جديدة ضد الحوثيين



ضربة عسكرية جديدة ضد الحوثيين ضربة عسكرية جديدة ضد الحوثيين



أصدر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، منذ قليل، بيانًا عاجلاً قال فيه إنه دمر منصات إطلاق الصواريخ الباليستية لمليشيات الحوثي بمحافظة البيضاء.



ومساء الخميس، طلب التحالف من المدنيين الابتعاد وعدم الاقتراب من معسكرات وتجمعات الحوثيين.



وقال التحالف إن عملية "حرية اليمن السعيد" تسير وفق الخطط المعدة، مضيفا أن الأهداف المرحلية من عملية "حرية اليمن السعيد" تتحقق.

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كما أعلن التحالف العربي استهداف مخازن أسلحة بمعسكر القوات البحرية بالحديدة، مضيفا أن الأسلحة تم نقلها من ميناء الحديدة تحت غطاء تجاري.واعتبر التحالف أن ميناء الحديدة ثكنة عسكرية تهدد الأمن الإقليمي والدولي، موضحا أنه نفذ عملية عسكرية واسعة لشل قدرات الحوثيين بعدد من المحافظات.وتابع: "نتتبع القيادات الإرهابية المسؤولة عن استهداف المدنيين وليسوا بمنأى عن التعامل"، مضيفا أن العملية استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات.وكانت المصادر ذكرت أن ضربات تحالف دعم الشرعية في اليمن الجوية تجددت، أول أمس، على الحوثيين بصنعاء، مضيفا أن الضربات ركزت على المقرات والمعسكرات التابعة للحوثيين.