بالمواعيد والملاعب.. تعرف على كافة مواجهات دور الـ16 لأمم أفريقيا

دور الـ16 لأمم أفريقيا دور الـ16 لأمم أفريقيا

اكتمل جدول مويلعب المنتخب المصري في دور الـ16 من البطولة مباراة في غاية الصعوبة أمام كوت ديفوار، وستكون من بين المواجهات القوية أيضا نيجيريا أمام تونس.وتقام مرحلة دور الـ16 خلال الفترة من 23 وحتى 26 يناير، ومن بعد ذلك تقام مباريات ربع النهائي.

باريات دووأتت مباريات دور الـ16 كما يلي:23 ينايربوركينا فاسو VS الجابون

استاد ليمبي

الساعة 6 مساءنيجيريا وتونس

استاد رومدي أدجيا

الساعة 9 مساء24 ينايرغينيا VS جامبيا

استاد كويكونج

الساعة 6 مساءالكاميرون VS جزر القمر

استاد أوليمبي

الساعة 9 مساء25 ينايرالسنغال VS كاب فيردي

استاد كويكونج

الساعة 6 مساءالمغرب VS مالاوي

استاد أحمدو أهيدجو

الساعة 9 مساء26 ينايركوت ديفوار VS مصر

استاد جابوما

الساعة 6 مساءمالي VS غينيا الإستوائية

استاد ليمبي

الساعة 9 مساءر الـ16 بكأس الأمم الأفريقية مع نهاية دور المجموعات مساء اليوم الخميس في ملاعب الكاميرون.