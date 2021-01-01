حتى صباح الغد.. رسالة تحذيرية من الأمن الأردني للمواطنين

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صورة الخبر: الأمن الأردني
الأمن الأردني



وجه الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام بالمملكة الأردنية رسالة تحذيرية للمواطنين والمقيمين بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر خلال الساعات القادمة وحتي صباح الغد بسبب تدني درجات الحرارة وتشكل الانجماد.

واكد على ضرورة عدم الحركة بالمركبات خلال ساعات المساء وساعات الصباح لما تشكله القيادة من خطورة على السائق ومستخدمي الطريق بسبب تشكل الان جماد بحسب وسائل إعلام اردنية .

وشدد الناطق الاعلامي على ضرورة الاستخدام الامن لوسائل التدفئة، وتفقدها باستمرار لما تسببه من حوادث اختناق او حريق ناجمة عن سوء الاستخدام او التعامل ويمكن تلافيها بقليل من الحيطة والحذر.

وناشد الناطق الإعلامي بضرورة متابعة النشرات الجوية باستمرار واتباع إرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات لدلالتهم ومساعدتهم، وعند الحاجة والضرورة عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911).

المصدر: وسائل إعلام اردنية

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