حتى صباح الغد.. رسالة تحذيرية من الأمن الأردني للمواطنين

وجه الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام بالمملكة الأردنية رسالة تحذيرية للمواطنين والمقيمين بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر خلال الساعات القادمة وحتي صباح الغد بسبب تدني درجات الحرارة وتشكل الانجماد.
واكد على ضرورة عدم الحركة بالمركبات خلال ساعات المساء وساعات الصباح لما تشكله القيادة من خطورة على السائق ومستخدمي الطريق بسبب تشكل الان جماد بحسب وسائل إعلام اردنية .
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