فرنسا تكشف عن جدول زمني لتخفيف قيود فيروس كورونا

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قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جابرييل أتال، إن فرنسا ستكشف عن جدول زمني لتخفيف قيود فيروس كورونا، اليوم الخميس، رغم أنه حذر من أن موجة أوميكرون التي تجتاح البلاد لم تصل إلى ذروتها.



وحسب “رويترز” قال أتال إن الإجراءات الجديدة في فرنسا، ستساعد في تخفيف القواعد حتى مع استمرار زيادة معدل الإصابة بالعدوى.

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وسجلت فرنسا ما يقرب من نصف مليون إصابة بفيروس كورونا، أمس الأربعاء، لتترك متوسط الإصابات لمدة سبعة أيام عند 320 ألف حالة.ومع ذلك، استقر عدد مرضى فيروس كورونا في العناية المركزة، مما ترك للحكومة بعض المجال للمناورة.ورفض أتال الإفصاح عن تفاصيل خطط التخفيف التدريجي للقيود، والتي تشمل إغلاق النوادي الليلية، وتحديد عدد الأشخاص المسموح لهم بدخول الأماكن الرياضية والترفيهية، وقواعد العمل من المنزل.وقالت محطة فرانس إنفو، إن الحكومة ستمدد قواعد العمل من المنزل إلى 11 فبراير، وستؤجل بعض الامتحانات - التي تمثل نهاية المدرسة الثانوية - إلى يونيو.وأعطت الحكومة الفرنسية، يوم الأحد الماضي، الموافقة النهائية لخطط الرئيس إيمانويل ماكرون للحصول على تصريح لقاح، والذي سيتطلب من الناس الحصول على شهادة تطعيم لدخول الأماكن العامة مثل المطاعم والمقاهي ودور السينما وقطارات المسافات الطويلة.ومن المتوقع أن يدخل التمرير حيز التنفيذ بعد فترة وجيزة من حكم المحكمة الدستورية بشأن هذه المسألة يوم الجمعة.وسيكشف رئيس الوزراء جان كاستكس ووزير الصحه، أوليفييه فيران، عن الجدول الزمني لإلغاء القيود في وقت لاحق من اليوم الخميس.