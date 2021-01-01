

ميتا تعمل على إتاحة بيع أصول NFT على فيس بوك وانستجرام ميتا تعمل على إتاحة بيع أصول NFT على فيس بوك وانستجرام

ترغب ميتا باستكمال رحلتها إلى عالم ويب3 الجديد من خلال ركوب موجة بيع وتبادل أصول NFT الرقمية عبر منصاتها، وبالتحديد فيس بوك و انستجرام.



يقول تقرير من The Financial Times، إن مصدر من شركة ميتا تحدث عن عمل الشركة على تطوير طرق مختلفة لإنشاء وعرض وبيع أصول NFT على انستجرام وفيس بوك.



ورغم أن هذا الأمر يبدو جديدًا على الشركة، إلى أنه متوقع منها في الفترة المقبلة خاصة مع تحول الشركة الكبير في سياستها نحول عالم ميتافيرس ووجودها سابقًا في قطاع التجارة الإلكترونية من خلال السماح للجمهور بعرض وبيع المنتجات عبر المتاجر أو الأسواق في مناطق محددة.

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لكن يمكن القول إن هذا التوجه من الشركة سيضيف دفعة قوية لهذا القطاع خاصة مع دخول فيس بوك وانستجرام لقائمة الشركات الخاصة ببيع NFT.