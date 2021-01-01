لينوفو تعلن رسميا عن الجهاز اللوحي Lenovo 10w

الآن وبدون أي مقدمات، أعلنت شركة لينوفو، عن أحدث أجهزتها اللوحية، من الفئة المتوسطة، تحت مسمى، Lenovo 10w، وبسعر لا يتخطى، 330 دولارا، وهذا سعر جيد للغاية، مقارنة بالمواصفات، التي تتمثل في، معالج من كوالكوم، وشاشة عالية الجودة، ونظام Windows 11، بالإضافة إلى، كاميرا خلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، وبالنسبة لباقي المواصفات، فسنتعرف عليها الآن، حيث سأقدم لكم، سعر ومواصفات الجهاز اللوحي Lenovo 10w.
مواصفات جهاز لينوفو 10w
تم الإعلان عن، هذا الجهاز اللوحي، مع شاشة IPS LCD، بحجم 10.1 بوصة، وبجودة FHD+، ومحمية بزجاج من، Corning Gorilla، وعلى الجوانب، توجد حواف كبيرة نسبيا، بإطار مطاطي، من أجل توفير، مقاومة أفضل، ويوجد بداخل الإطارات، كاميرا أمامية، بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 720 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية، والجهاز اللوحي، Lenovo 10w، يحتوي على كاميرا خلفية، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية.
الجهاز اللوحي، Lenovo 10w، يتوفر بالمعالج، Snapdragon 7c، الذي تم تصنيعه، خصيصا للأجهزة اللوحية، بجانب ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، بالإضافة إلى أنه، يعمل بنظام Windows 11.
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