

لينوفو تعلن رسميا عن الجهاز اللوحي Lenovo 10w لينوفو تعلن رسميا عن الجهاز اللوحي Lenovo 10w

الآن وبدون أي مقدمات، أعلنت شركة لينوفو، عن أحدث أجهزتها اللوحية، من الفئة المتوسطة، تحت مسمى، Leno­vo 10w، وبسعر لا يتخطى، 330 دولارا، وهذا سعر جيد للغاية، مقارنة بالمواصفات، التي تتمثل في، معالج من كوالكوم، وشاشة عالية الجودة، ونظام Win­dows 11، بالإضافة إلى، كاميرا خلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، وبالنسبة لباقي المواصفات، فسنتعرف عليها الآن، حيث سأقدم لكم، سعر ومواصفات الجهاز اللوحي Leno­vo 10w.



مواصفات جهاز لينوفو 10w

تم الإعلان عن، هذا الجهاز اللوحي، مع شاشة IPS LCD، بحجم 10.1 بوصة، وبجودة FHD+، ومحمية بزجاج من، Corn­ing Goril­la، وعلى الجوانب، توجد حواف كبيرة نسبيا، بإطار مطاطي، من أجل توفير، مقاومة أفضل، ويوجد بداخل الإطارات، كاميرا أمامية، بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 720 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية، والجهاز اللوحي، Leno­vo 10w، يحتوي على كاميرا خلفية، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية.



الجهاز اللوحي، Leno­vo 10w، يتوفر بالمعالج، Snap­drag­on 7c، الذي تم تصنيعه، خصيصا للأجهزة اللوحية، بجانب ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، بالإضافة إلى أنه، يعمل بنظام Win­dows 11.

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بطارية هذا الجهاز اللوحي، الجديد من لينوفو، تكفي 10 ساعات، من الاستخدام المتواصل، ويتم شحنها، سريعا من خلال، منفذ USB C، وعلاوة على ذلك، فإن الجهاز اللوحي، يدعم الاقتران، بلوحة مفاتيح، ويدعم أيضا، قلم sty­lus، مع دعمه، لمنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات الصوت.سعر الجهاز اللوحي Lenovo 10wالجهاز اللوحي، Leno­vo 10w، سيتوفر للشراء، بشكل رسمي، في شهر أبريل 2022، بسعر يبلغ حوالي 329 دولارا أمريكيا.