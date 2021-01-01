هاتف متطور بسعر منافس يظهر قريبا

تتحضر Oppo لإطلاق هاتف آخر بسعر منافس ومواصفات ممتازة لتواصل معه تحقيق مبيعات جيدة في عالم الأجهزة المحمولة.
وسيحصل الهاتف الجديد على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP68، بأبعاد (163.4/74/8.2) ملم، وزنه 195 غ.
وسيجهز بشاشة LTPO2 AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (3216/1440) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها 526 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10 لتضفي واقعية ممتازة للصور والفيديوهات.
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