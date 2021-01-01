صور مسربة تستعرض التصميم الرسمي للهاتف TCL 30

كشف اليوم، أحدث تسريب، عن التصميم الرسمي، للهاتف TCL 30، الذي سيكون ثالث الأعضاء، في سلسلة، TCL 30 Series، بعد هواتف 30 V 5G، 30 XE 5G، التي تم الإعلان عنها، خلال مؤتمر CES 2022، والذي سيصل، مع مواصفات جيدة للغاية، تتمثل في، كاميرات خلفية، تعمل بالذكاء الاصطناعي، ومعالج يدعم 5G، وبطارية، تدعم الشحن السريع، بالإضافة إلى، مواصفات أخرى جيدة، سأعرضها عليكم الآن.
مواصفات الهاتف TCL 30
سيتوفر هذا الهاتف، القادم من TCL، مع شاشة، بشكل النوتش، من نوع، IPS LCD، بحجم 6.67 بوصة، وبدقة 2400×1080 بكسل، وسيتوفر كذلك، مع كاميرا أمامية، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بالإضافة إلى، 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة 50 ميجا بكسل، والكاميرا فائقة الاتساع، تأتي بدقة 8 ميجا بكسل، والكاميرا الماكرو، تأتي بدقة 2 ميجا بكسل، والكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا في الثانية.
معالج تشغيل، الهاتف TCL 30، يأتي من فئة، Qualcomm Snapdragon 690 5G، المصنوع بتكنولوجيا 8 نانومتر، ومعالج الرسوميات، يأتي من فئة، Adreno 619، بالإضافة إلى، ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 6 جيجا رام، أو 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، وهذا الهاتف، سيعمل بنظام Android 11، وبواجهة مستخدم TCL UI.
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