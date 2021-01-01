

شاهد: تجربة قيادة للنسخة المعدلة من تسلا موديل S الكهربائية شاهد: تجربة قيادة للنسخة المعدلة من تسلا موديل S الكهربائية

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع Carwow الإنجليزي، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لسيارة تسلا موديل S الكهربائية، وتحديدا فئة Plaid الجديدة من السيارة، وهي فئة معلة في التجهيزات والتصميم الداخلي من السيارة تم تقديمها خلال عام 2021 الماضي.



جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من تسلا موديل S الكهربائية وأهم مميزاته، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: