

«سيارة على وشك البيع أخيرًا».. شاركت في بطولة فيلم أمريكي نال الأوسكار منذ 34 عامًا «سيارة على وشك البيع أخيرًا».. شاركت في بطولة فيلم أمريكي نال الأوسكار منذ 34 عامًا

تكتسب بعض السيارات مكانتها وتظل عالقة بالأذهان بفعل ظهورها في الأفلام العالمية وتحديدًا القديمة، لتصبح تلك القطعة تاريخية ويرتفع سعرها بل يسعى الكثيرين إلى امتلاكها، ذلك ماحدث مع السيارة التي استقلها الممثل الأمريكي توم كروز في فيلم «Rain Man» عام 1988، سيارة «بويك رودماستر».



وحصل الفيلم على جائزة الأوسكار، وذلك رفع من قيمة السيارة ودورها فهي كانت بمثابة البطل بالعمل الفني، فهي السيارة التي يحبها والد الأخوين «توم كروز» و«داستين هوفمان»، وكان لها تأثيرها في حياتهم وظهرت خلال عدة مشاهد.



حيث يشير الموقع الإخباري المتخصص في السيارات «Car and driver» أنه في حالة كانت جوائز الأوسكار تمنح للسيارات لحازت السيارة على تلك الجائزة الأمريكية، بمشاركتها في الفيلم الذي سلط الضوء على مرض التوحد في وقت لم يكن هناك مناقشات حول ذلك المرض النفسي.

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تلك السيارة التي ستذهب لمالك جديد، حيث ستعرض في مزاد «Scottsdale» التابع لشركة «Bonhams» للمزادات لتلقي عروض وأسعار على السيارة وتلقي العطاءات في وقت لاحق من هذا الشهر بولاية، وستعرض نسخة 2022 من مزاد «Bonhams Scottsdale» المزيد من السيارات الكلاسيكية جنبًا إلى جنب مع «Roadmaster».بما في ذلك سيارة 1958 «AC Ace Roadster» من المتوقع أن تصل إلى 325000 دولار إلى 375000 دولار، وسيارة «لامبورجيني كونتاش» 1989 تصل إلى 350.000 دولار، وسيارة جاكوار «E» موديل 1965 من النوع «Series I 4.2» كوبيه ويصل سعرها إلى 275000 دولار.يتوقع دار مزادات «Bonhams» أن تباع «Roadmaster Buick» بسعر يتراوح بين 150،000 دولار و250،000، ويعتبرها موقع «Car and driver» سعر جيد بالنسبة للسيارة التي بيعت بمبلغ 3150 دولارًا عندما كانت جديدة، ويحتوي طراز «Buick Roadmaster» عام 1949 على محرك سعة 320 بوصة مكعبة وثماني أسطوانات.والسيارة تنتج 150 حصانًا يمر عبر ناقل حركة أوتوماتيكي «Dynaflow» ثنائي السرعات إلى العجلات، وتتميز السيارة بنظام تعليق أمامي مستقل وأربع فرامل أسطوانية هيدروليكية. السيارة التي سيتم بيعها في مزاد «Bonhams Scottsdale» يوم 27 يناير الجاري.وكانت السيارة في المخازن منذ انتهاء الفيلم، حسب كلمات الممثل بطل الفيلم «هوفمان» وقال الممثل في بيان «البويك كانت في المخزن لفترة طويلة جدًا.. ينبغى طرحها للتمتع بها»، لأن السيارة لم تُشاهد كثيرًا في العقود منذ أن ظهرت بالفيلم، تم عرضها في حدث «Buick Car Club» عام 1989 فهي تبدو أصيلة.ويشير الموقع المتخصص في السيارات «Car and Driver» إلى أنه حان الوقت للسماح لشخص آخر بقيادة السيارة في أي مكان يرغب فيه.حصل الفيلم «Rain Man» على جائزة أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل سيناريو أصلي في حفل توزيع جوائز الأوسكار بدورته الـ61 في عام 1989، وفاز «هوفمان» أيضًا بجائزة أفضل ممثل.