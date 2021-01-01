

ما الاختلافات بين محركات الديزل ومحركات البنزين؟ ما الاختلافات بين محركات الديزل ومحركات البنزين؟

من الناحية النظرية، لا تختلف محركات الديزل ومحركات البنزين عن بعضهما، فكلاهما محرك احتراق داخلي مصمم من أجل تحويل الطاقة الكيميائية المتواجدة في الوقود إلى طاقة ميكانيكية.



وتعمل هذه الطاقة الميكانيكية على تحريك المكابس لأعلى ولأسفل داخل الأسطوانات المتواجدة في السيارة، كما ترتبط المكابس بعمود مرفقي، وتخلق الحركة لأعلى ولأسفل للمكابس الحركة الدورانية اللازمة لتحويل عجلات السيارة إلى الأمام، وفقاً لـ howstuffworks.



لكن توجد بعض الاختلافات الطفيفة بين محركات الديزل ومحركات البنزين، تابع القراءة لتتعرف عليها.

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محرك الديزلنوع من المحركات يحدث فيه اشتعال، بسبب زيادة درجة حرارة الهواء في الاسطوانة نتيجة الضغط الميكانيكي، ويسمى محرك الديزل أيضًا بمحرك الاحتراق الداخلي (ICE).محرك البنزيننوع من المحركات يقوم بضغط وخلط الهواء والوقود وهو ما يحدث ميكانيكيًا، بينما تقوم شمعة الاحتراق بإشعال الوقود، فهو محرك احتراق داخلي (ICE) ولكنه يتطلب شمعة احتراق.الاختلافاتالفرق الرئيسي بين محرك الديزل ومحرك البنزين هو عملية الحقن والاحتراق، إذ يحتوي محرك الديزل على هواء مضغوط في الأسطوانة حيث يتم حقن الوقود ويشتعل تلقائيًا، بينما يمكن لمحرك البنزين ضغط الهواء والوقود أولاً، ما يتم ضغطه في الأسطوانة التي تحتوي على شمعة احتراق لإشعال الوقود.يعمل محرك الديزل بضغط الهواء ولا يحتاج إلى شمعة احتراق لإشعال الوقود، بينما يتطلب محرك البنزين قابس شرارة.يُلاحظ دائمًا أن كفاءة وقود محرك الديزل أكبر من محركات البنزين.تستخدم محركات الديزل بشكل رئيسي في السيارات ذات المحركات الثقيلة مثل الشاحنات وناقلات المعدات الثقيلة، بينما تستخدم محركات البنزين في المركبات ذات المحركات الخفيفة مثل السيارات والدراجات النارية.يصدر محرك الديزل ضوضاء بينما يكون محرك البنزين سلسًا وهادئًا.