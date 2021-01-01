

بتصميم مميز.. الكشف عن أحدث عضو بعائلة "رينو" من أوبو بتصميم مميز.. الكشف عن أحدث عضو بعائلة "رينو" من أوبو

شارك موقع LetsGoDigital، صور مسربة لأحدث هواتف شركة أوبو Oppo، وعلى الرغم من أن اسم الهاتف الذي يظهر بمجموعة الصور المسربة ثلاثية الأبعاد لا يزال غير معروف، إلا أن الشائعات تشير إلى أنه أحد إصدارات سلسلة رينو Reno القادمة.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يظهر اثنان من الصور المسربة ثلاثية الأبعاد، التي تم تسجيلها في مكتب براءات الاختراع الصيني من قبل شركة أوبو، تصميم أحدث عضو في سلسلة رينو الشهيرة والذي من المحتمل أن ينطلق تحت اسم Oppo Reno8.



تسريبات مصورة تكشف تصميم Oppo Reno8

كشفت الصور ثلاثية الأبعاد عن تصميم إصدار أوبو القادم Oppo Reno8، والذي سيأتي بحواف نحيفة بجميع الجوانب المحيطة بالشاشة، بالإضافة إلى ثقب أعلى الزاوية اليسرى من الشاشة لكاميرا الصور الشخصية.

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وبالنسبة لتصميم الكاميرا الخلفية يأتي هاتف Oppo Reno8، بجزيرة كاميرا ضخمة تشغل حوالي 30٪ من اللوحة الخلفية للجهاز، وتحاكي تصميم هواتف سلسلة Poco M الحديثة، حيث ستأتي بإعدادات ثلاثية في وحدة بتصميم بارز مع ترتيب عمودى للعدسات، إلى جانب فلاش LED أعلى الجانب الأيمن لجزيرة الكاميرا.وتظهر صور براءة الاختراع أن هاتف أوبو Oppo Reno8، سيتوفر بثلاثة ألوان مختلفة هي: الأسود والفضي والأزرق المتدرج، ومن المتوقع ظهور مجموعة Reno 8 في خريف عام 2022 ، وسيكون Oppo Reno 8 Pro هو الطراز الأعلى الجديد.وكما يشير موقع LetsGoDigital، إلى أن ليس هناك ما يضمن أن التصميم الحاصل على براءة اختراع سينتقل إلى حيز التنفيذ بالفعل، لذلك قد تظهر المزيد من التفاصيل حول سلسلة Reno8 القادمة من أوبو قريبا.