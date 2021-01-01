بتصميم مميز.. الكشف عن أحدث عضو بعائلة "رينو" من أوبو

شارك موقع LetsGoDigital، صور مسربة لأحدث هواتف شركة أوبو Oppo، وعلى الرغم من أن اسم الهاتف الذي يظهر بمجموعة الصور المسربة ثلاثية الأبعاد لا يزال غير معروف، إلا أن الشائعات تشير إلى أنه أحد إصدارات سلسلة رينو Reno القادمة.
وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يظهر اثنان من الصور المسربة ثلاثية الأبعاد، التي تم تسجيلها في مكتب براءات الاختراع الصيني من قبل شركة أوبو، تصميم أحدث عضو في سلسلة رينو الشهيرة والذي من المحتمل أن ينطلق تحت اسم Oppo Reno8.
تسريبات مصورة تكشف تصميم Oppo Reno8
كشفت الصور ثلاثية الأبعاد عن تصميم إصدار أوبو القادم Oppo Reno8، والذي سيأتي بحواف نحيفة بجميع الجوانب المحيطة بالشاشة، بالإضافة إلى ثقب أعلى الزاوية اليسرى من الشاشة لكاميرا الصور الشخصية.
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