

أفضل برنامج لـ تسريع الفيديو على أندرويد وآيفون مجانا أفضل برنامج لـ تسريع الفيديو على أندرويد وآيفون مجانا

يساعد برنامج تسريع الفيديو، مستخدمي الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر على التحكم بسرعة مقاطع الفيديو وجعل طريقة تشغيلها إما بطيئة وإما سريعة، لذلك سنقدم لكم فيما يلي أفضل برنامج تسريع الفيديو يمكنك من خلاله تسريع الفيديو او تبطيئه بسهولة.



برنامج تسريع الفيديو

يمكنك باستخدام برنامج تسريع الفيديو، التحكم في تغيير سرعة المقطع المرئي الخاصة بك، إلى جانب إضافة بعض الموسيقى أو الكلمات بطريقة سلسلة بالنسبة لأجهزة العاملة بنظام التشغيل أندرويد، مما يساعد المستخدمين على تنسيق مقاطع الفيديو وتزويدها بمجموعة من الأفكار لإيصال الرسالة إلى المشاهدين على أكمل وجه.



وكما يساهم برنامج تسريع الفيديو جعل المحتوى الذي تقوم بمشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر جاذبية، باستخدام بعض الأدوات يمكنك تغيير سرعة الفيديو لتصبح أسرع أو أبطأ كما تريد، إذ لا يتطلب الأمر منك سوى اختيار الأداة المناسبة لإنهاء الفكرة التي تخطط لمشاركاتها مع متابعينك، وخلال السطور التالية سنلقي نظرة على أفضل برنامج لتسريع الفيديو أو إبطائه على هواتف أندرويد أو آيفون.

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برنامج تسريع الفيديو للايفونتساهم بعض مقاطع الفيديو على الترويج لمنتجاتك كعملية تسويق مرئية لجذب اهتمام العملاء من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإذا كنت من مستخدمي هواتف ايفون ستساعدك تطبيقات تسريع الفيديو على شرح تفاصيل منتجاتك بمقاطع الفيديو بسهولة.برنامج تسريع الفيديو للايفون Videoshop: يمنح هذا البرنامج مستخدمي هواتف ايفون مجموعة من الأدوات والمؤثرات الصوتية مجانا، بالإضافة إلى المزايا الخاصة بتحرير الفيديو من بينها القص والدمج وأدوات زيادة سرعة الفيديو أو إبطائه ومشاركة المقطع على حسابات التواصل الاجتماعي.برنامج تسريع الفيديو للاندرويدبرنامج تسريع الفيديو للاندرويد Vizmato: يساعد هذا البرنامج مستخدمي هواتف اندرويد على تصوير مقاطع الفيديو بالحركة البطيئة باستخدام بعض أدوات التحكم بسرعة مقاطع الفيديو، بالإضافة إلى تعديل مقاطع الفيديو المسجلة مسبقا وابطاء سرعتها لعده درجات عن طريق تغيير نسبه السرعه الى النسبه الاسرع، إلى جانب مزايا قص الفيديوهات وكتم الصوت، وكما يتيح لك تطبيق "فيديو شوب" عدة خيارات مثل قص الفيديو وإضافة الموسيقى والنصوص وتغيير حجم المقطع مع العديد من المميزات الأخرى مثل عرض المقطع قبل حفظه أو مشاركته على فيسبوك أو إنستجرام.برنامج تسريع الفيديو للكمبيوتربرنامج تسريع الفيديو للكمبيوتر DaVinci Resolve : هو برنامج يساعدك على تحرير مقاطع الفيديو بطريقة سهلة عبر أجهزة الكمبيوتر، وإجراء بعض التعديلات عليها من خلال العديد من أدوات التحكم فى سرعة عرض الفيديو، حيث يمكنك عرض محتوى المقطع بشكل سريع او بطئ ليصبح من ضمن فيديوهات الحركة البطيئة Slow Motion.