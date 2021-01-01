

تكنولوجياسعر ومواصفات أفضل لاب توب hp تكنولوجياسعر ومواصفات أفضل لاب توب hp

يبحث الكثيرين عن أفضل لاب توب hp، عبر محرك البحث العالمي جوجل، نظرا لأنها أجهزة متميزة ورائدة في مختلف الفئات التي تناسب احتياجات جميع المستخدمين، بدءا من الحاسبات ذات اللإمكانيات القوية المخصصة لمصممي الجرافيك والأخرى المصممة لعشاق الألعاب، فإذا كنت تبحث عن أفضل لاب توب hp، سنستعرض إليك فيما يلي بعض أجهزة شركة إتش بي المختلفة يمكنك الاختيار منها ما يناسب احتياجاتك.



أفضل لاب توب hp

يمكنك اختيار أفضل لاب توب hp، من بين تلك الأجهزة المحمولة التي سنقدمها إليك فيما يلي، وتحديد الفئة التي ترغب بها والسعر الذي يناسب إمكانياتك، حيث تنتج شركة اتش بي العديد من أفضل أجهزة الحواسيب المحمولة المكتبية حول العالم بمختلف أنواعها.



وتوفر شركة HP الأمريكية الرائدة في تصنيع أجهزة الحواسيب، مجموعة كبيرة من أجهزة اللاب توب بإصدارات مختلفة مع تصميم وعتاد قوى، حيث تعمل دائما على تقديم أفضل ما لديها من إمكانيات، مما يجعلها تنافس الشركات الأخرى بأجهزة حديثة ذات جودة عالية ومظهر رائع مع أسعار مناسبة للعديد من الأشخاص.

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انواع لابتوبات hpنظرا لوجود العديد من انواع لابتوبات hp، فمن المهم اختيار جهاز يناسب أسلوب حياتك وإحتياجاتك وميزانيتك، ولكن قد يكون من الصعب معرفة أي منها مناسب لإنجاز مهامك، ومن بين افضل انواع لابتوبات hp، الحاسبات المخصصة للألعاب، وصولا إلى أجهزة الطلاب، وغيرها من الأجهزة الموجهة لقطاع الأعمال والمونتاج.افضل لاب توب hp للالعابلاب توب Pavilion Gaming Laptop: يمكن لهذا الجهاز تشغيل العديد من الألعاب القوية مثل لعبة القتال الشهيرة فورتنايت، ولعبة ماين كرافت، ولعبة ببجي PUBG، و أكبر ألعاب الكمبيوتر وهي لعبة GTA-V.ويتميز لاب توب Pavilion Gaming Laptop، بشاشة ممتازة بقياس 17.3 بوصة، بجودة عرض FHD، تبلغ دقتها 1920×1080 بكسل، تسمح بتشغيل الألعاب بجودة جرافيك عالية، ومعدل تحديث مرتفع مخصص للألعاب الحديثة بتردد 144 هرتزا، وقوة المعالجة مع أحدث إصدارات الألعاب بفضل كرت شاشة من إنتاج شركة إنفيديا من نوع NVIDIA GeForce GTX 1660Ti بحجم 6 جيجابايت.وتشمل مواصفات لاب توب اتش بي Pavilion Gaming Laptop، معالج إنتل من الجيل العاشر e i7-10750H، بسرعة 5 جيجاهرتز، مع مساحة تخزين بسعة 256 جيجابايت، ويتوفر مقابل سعر يزيد عن 21 ألف جنيه مصري.افضل لابتوب hp للجامعةلابتوب HP Pavilion: هو جهاز مثالى تناسب مواصفاته طلاب الجامعة نظرا لتكلفته المنخفضة، والذي يمتاز بسرعة عالية في الأداء بفضل معالج إنتل من الجيل العاشر Intel Core i5-1035G1، بسرعة 1.0 جيجا هرتز، مقترن بذاكرة وصول عشوائي رام قابلة للزيدة بسعة 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت.ويتميز جهاز اتش بي HP Pavilion، بوزن خفيف وشاشة تعمل باللمس من نوع IPS بجودة عرض عالية Full HD، يبلغ قياسها 15.6 بوصة، مع كرت شاشة من نوع Intel UHD Graphics، ويتوفر الجهاز مقابل سعر حوالى 18 ألف جنيه مصري.