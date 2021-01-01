

جوجل تعلن نهاية خدمة يوتيوب YouTube Originals جوجل تعلن نهاية خدمة يوتيوب YouTube Originals

كشف روبرت كينكل، كبير مسؤولي الأعمال بموقع يوتيوب YouTube، في بيان رسمي شاركه عبر تويتر، عن أن خدمة YouTube Originals قد وصلت إلى خط النهاية حيث حصلت منصة مشاهدة المحتوى المدفوع على تغييرات جديدة مع بداية العام الجديد.



وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، تعتزم شركة جوجل المالكة لموقع يوتيوب، تقليص المحتوى الخاص بعروض YouTube Originals، التي أنتجت محتوى أصليا بما في ذلك المسلسلات النصية ومقاطع الفيديو التعليمية والموسيقى وبرامج المشاهير.



جوجل ستتوقف عن تقديم العروض الحصرية على يوتيوب

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ووفقا لسياسة جوجل الجديدة، ستمول الشركة العروض الأصلية من برامج YouTube Kids Fund و Black Voices Fund فقط، على أن توفي الشركة بالالتزامات المتعاقد عليها بالفعل.وعلى مدار السنوات الماضية، غيرت جوجل سياسات خدمة YouTube Originals، والتي تم إنشاؤها في عام 2016، لتقديم محتوى حصري وأصلي لخدمة الاشتراك "يوتيوب بريميم"، وخلال عام 2017، حقق الموسم الأول للمشتركين من خدمة يوتيوب نجاحا كبيرا كأول محتوى أصلى، حيث حصد 250 مليون مشاهدة.ولكن بعد أكثر من ست سنوات، صنعت فيها منصة يوتيوب عددا قليلا من عناوين المحتوى الأصلى والتي تعد واحدة من أكثر وجهات الفيديو شهرة في العالم، واجهت خدمة YouTube Originals العديد من الاخفاقات، لذلك قررت جوجل إغلاق المنصة لمتابعة الاستثمار في خدمات أخرى.وكان هدف شركة جوجل من إطلاق خدمة YouTube Originals، هو منافس خدمة نيتفليكس Netflix، في مجال أنظمة البث الرئيسية، ولكن يبدو أنها لم تنجح بشكل جيد بما يكفي لجوجل من أجل مواصلة عرض المحتوى الحصري عبر خدمة الدفع "يوتيوب بريميم".وسيتم إغلاق خدمة YouTube Originals، نظرا لأن سوزان دانيلز، مديرة الخدمة العالمية للمحتوى الأصلي في يوتيوب ستترك الشركة في شهر مارس المقبل، مما ساهم أيضا في قرار تقليص القسم..وقد تم الإعلان عن برامج أصلية جديدة أواخر العام الماضي، بما في ذلك المسلسل الذي يضم ويل سميث وأليسيا كيز، وتقول منصة يوتيوب إنها ستحترم الالتزامات الحالية للعروض الجارية وسيتواصل مع منشئي المحتوى خلال الأيام القليلة المقبلة.