

أفضل بنك للقروض الشخصية 2022.. اعرف فائدة القروض في 3 بنوك أفضل بنك للقروض الشخصية 2022.. اعرف فائدة القروض في 3 بنوك

أفضل بنك للقروض الشخصية 2022 || تتنافس البنوك العاملة في مصر على تقديم أفضل الخدمات المالية للعملاء، وأبرزها القروض المتنوعة ما بين القروض الشخصية وقروض الزواج والسيارة وغيرها.



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ويبحث المواطنين بشكل خاص عن أفضل بنك للقروض الشخصية 2022، حيث يتوقف هذا الأمر على مجموعة من العوامل يجب أن يأخذها العميل في الاعتبار.

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في هذا الصدد، يستعرض “يلا بيزنس” أفضل بنك للقروض الشخصية 2022 ، فضلا عن رصد كيفية اختيار البنك الأفضل قبل الحصول على قرض.أفضل بنك للقروض الشخصية 2022في البداية قبل أن نقوم باختيار أفضل بنك يقدم قرض شخصي في مصر يجب أن نقارن بين مجموعة من البنوك من خلال عدة نقاط, أهمها:1-معرفة الحد الأدنى والأعلى للفائدة المضافة على القرض.2-معرفة الحد الأدنى والأعلى لقيمة القرض.3-المدة المحددة لسداد القرض.4-الحد الأدنى للدخل الشهري للعميل.5-قيمة غرامات التأخير.ومن ثم نقوم باحتساب نقاط مقابل كل ميّزة متوفرة في البنك,الآن نقدم إليكم أفضل البنوك في القروض الشخصيبة وفقًا لتطبيق المعايير السابق ذكرها، وفي النهاية يمكنك اختيار البنك الأفضل من وجهة نظرك.القرض الشخصي من البنك الأهليفائدة سنوية تبلغ 13.5%.مدة سداد القرض تصل إلى 8 سنوات كحد أقصى.الحد الأدنى لقيمة القرض يصل إلى 5000 جنيه, والحد الأقصى له يصل إلى 300 ألف جنيه.يتم سداد الأقساط الشهرية من خلال التحويل المباشر من راتب عميل, بشرط أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري 500 جنيه دون مصاريف الاستعلام الائتماني.يشترط ألا يقل سن العميل المتقدم بطلب للقرض عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.القرض الشخصي من بنك مصرجاء بنك مصر بين أفضل بنك للقروض الشخصية, وذلك لما يتمتع به من ميزات:فائدة سنوية تبلغ 13.5% لموظفي القطاع الخاص, و 7.5% لموظفي القطاع العام والحكومة.مدة سداد القرض تصل إلى 5 سنوات كحد أقصى لموظفي القطاع الخاص, و8 سنوات لموظفي الحكومة والقطاع العام.الحد الأدنى لقيمة القرض تصل إلى 5000 جنيه, والحد الأقصى يصل إلى 500 ألف جنيه.القرض الشخصي من البنك الأهلي سوسيتيه جنرالقد لا يعلم الكثير أن البنك الأهلي سوسيتيه جنرال أحد أفضل البنوك في القروض الشخصية؛ حيث يتميز بالأتي:فائدة سنوية تصل إلى 14%.فترة سداد القرض تصل إلى 7 سنوات كحد أقصى.القرض الشخصي من بنك الاسكندريةفائدة سنوية تبلغ 15%. فترة سداد القرض تصل إلى 8 سنوات كحد أقصى.الحد الأدنى لقيمة القرض تصل إلى 5000 جنيه والحد الأقصى يصل إلى مليون جنيه.يتم سداد الأقساط الشهرية من خلال التحويل المباشر من راتب العميل, شرط ان يكون الحد الأدنى للراتب 1000 جنيه إن كان العميل من سكان القاهرة الكبرى, و700 جنيه إن كان من سكان الأقاليم,وبالنسبة لشركات القطاع الخاص يُشترط أن تكون الشركة موجودة.