

«ميتا فيرس» يكتشف ويُحدد أعطال القطارات عالية السرعة | صور «ميتا فيرس» يكتشف ويُحدد أعطال القطارات عالية السرعة | صور

كشف تقرير حديث، أن المهندسين الذين يعملون على إصلاح قطارات السكك الحديدية عالية السرعة HS2 ، سيتمكنون من استكشاف وإصلاح الأعطال التي ستظهر في المستقبل، باستخدام سماعات الواقع الافتراضي.



وبحسب ما ذكر التقرير، الذي نشرته " ديلي ميل"، سيتم تعبئة مسارات القطارات، وخطوط الطاقة، والجسور بحوالي 50000 جهاز استشعار مماثل لتلك المستخدمة في Formula One لاكتشاف المشكلات، وإعادة إرسال البيانات في نسخة طبق الأصل، ثلاثية الأبعاد للسكك الحديدية.



وسيسمح للمهندسين بالدخول إلى بيئة نمط «ميتا فيرس» "METAVERSE" حيث سيرون تمثيلًا افتراضيًا للعالم الحقيقي، مما يسمح لهم بتشخيص المشكلات، وإرسال فرق لإصلاحها إذا لزم الأمر.

ومن المفترض أن تُفتتح "المرحلة" الأولى من الخط الجديد، الذي يربط بين لندن وبرمنجهام ، بين عامي 2029، على الرغم من أنه في سبتمبر من العام الماضي، قال النائب المحافظ أندرو بريدجن لمجلس العموم إن المشروع الذي تبلغ ميزانيته الإجمالية أكثر من 106 مليارات جنيه إسترليني - لن يكتمل قبل عام 2041.هذا وسيتم إرسال البيانات التي تجمعها المستشعرات الموجودة على متن القطارات عالية السرعة مباشرة إلى مركز التحكم المتكامل للشبكة (NICC) التابع لـ HS2 ومقره برمنجهام في واشوود هيث، على بعد حوالي ميلين شمال شرق وسط مدينة برمنجهامن وسيتمكن العمال من ارتداء سماعة رأس لمراقبة النسخة المتماثلة الرقمية HS2، والتي ستحتوي على قدر كبير من التفاصيل مثل نظيرتها الواقعية.وقال ديفيد وايت، رئيس التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأصول في HS2 ، لصحيفة The Times "سوف يرون تمثيلًا افتراضيًا للعالم الحقيقي.. أي شيء به جهاز استشعار سيحتوي على بيانات عن حالته يتم إدخالها في إصدار VR للسكك الحديدية ويمكن ملاحظته عبر سماعة الرأس."وفي قسم معين من مسار لندن إلى برمنجهام، سيتلقى هوائي أعلى القطارات بيانات من أجهزة استشعار على مسار القطار، والجسور، وخطوط الكهرباء، وسيتم إرسال هذه البيانات بعد ذلك إلى سارية إشارات طويلة، ثم إرسالها إلى مركز التحكم عبر إشارة G5 فائقة السرعة لتحديث النسخة المتماثلة الرقمية باستمرار في الوقت الفعلي، وبمجرد اكتشاف المشكلة ، سيتمكن عمال HS2 من إرسال فرق لإصلاح المشكلة في الموقع.



