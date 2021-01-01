

«سوار» يتتبع ضغط الدم ويحدد مدى فعَّالية الأدوية «سوار» يتتبع ضغط الدم ويحدد مدى فعَّالية الأدوية

نجح فريق من الباحثين، في تطوير سوار يمكنه تتبع ضغط الدم، سواء كنت واقفًا، أو جالسًا، أو مستلقيًا، أو حتى نائمًا، بشكل يساعد الأشخاص في مكافحة ارتفاع ضغط الدم.



وتأتي مجموعة أدوات مراقبة ضغط الدم من “Aktiia” مع سوار، وتطبيق يمكنه باستمرار تتبع ضغط الدم بدون جهاز ضخم.



هذا وقد بدأت الشركة التي تتخذ من سويسرا مقراً، لها العمل على مراقبة ضغط الدم باستخدام أجهزة الاستشعار البصرية منذ 15 عامًا، وكانت على استعداد لطرحه في السوق في ربيع عام 2021.

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والسوار يستخدم معالجة الإشارات، لأخذ قياسات حقيقية مقابل خط الأساس، بدلاً من استخدام الذكاء الاصطناعي، للتنبؤ بمستويات ضغط الدم.وقال مايك كيش ، الرئيس التنفيذي لشركة Aktiia ، لـ MailOnline إن وجود قياسات ضغط دم ثابتة في جميع الأماكن، كان بمثابة "تغيير لقواعد اللعبة" بالنسبة للأطباء والمرضى.ويسمح السوار للأطباء بتحديد ما إذا كان الدواء يعمل أم لا، كما يتيح للمرضى أن يروا بأنفسهم كيف تؤدي تغييرات نمط الحياة التي يقومون بها إلى تحسين ضغط الدم.وتقول شركة Aktiia إن الهدف من السوار، هو تحسين صحة القلب، والأوعية الدموية من خلال تزويد المرضى والأطباء بفهم أعمق لأنماط ضغط الدم لديهم.ويتم ارتداء السوار المزود بشاشة غير ظاهرة، لتتبع ضغط الدم تلقائيًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أثناء النوم، كما أنه مصمم للمساعدة في تشخيص وعلاج ارتفاع ضغط الدم، الذي يصيب حوالي 1.28 مليار بالغ في جميع أنحاء العالم ، وهو سبب رئيسي للوفاة المبكرة.وقال السيد كيش: "وجهة نظرنا هي أنه لكي نكون دقيقين قدر الإمكان، علينا أن نستشعر ونقيس ضغط الدم للأفراد، وذلك بدون استخدام الذكاء الاصطناعي، أو التعلم الآلي لتخمين ما هو ضغط الدم لدى الأشخاص".و الجهاز يأتي بكفة أعلى الذراع، على غرار جهاز قياس ضغط الدم التقليدي، بالإضافة إلى السوار، ويتم استخدام الكفة لإنشاء قياس أساسي لضغط الدم، والذي يمكن للنظام استخدامه بعد ذلك لتتبع ضغط الدم باستخدام المستشعر البصري فقط.يذكر أن طقم قيس الضغط يأت بسعر 199 جنيهًا إسترلينيًا، وهو معتمد طبيًا للاستخدام في سبع دول في أوروبا، بما في ذلك المملكة المتحدة.