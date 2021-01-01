بالأرقام ..تفاصيل الخلاف المادى بين الأهلي وبن شرقي بعد جلسة التجمع الخامس



الخلاف المادى بين الأهلي وبن شرقي الخلاف المادى بين الأهلي وبن شرقي

قبل ساعات من سفر النجم المغربي أشرف بن شرقي للالتحاق بمعسكر منتخب بلاده للمشاركة في بطولة أمم افريقيا المقامة حالياً في الكاميرون لتعويض استبعاد بدر بانون، عقد بن شرقي جلسة تفاوضية مع مسئول أهلاوي كبير في منطقة التجمع الخامس، في حضور وكيله وأحد الوكلاء التابعين للنادي الأهلي.



وعلم اليوم السابع تفاصيل الجلسة التي تأتي في ظل رغبة الأهلي في ضم بن شرقي، خاصة وأن عقد النجم المغربي ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.



وطلب بن شرقي الحصول على مليون و800 الف دولار سنوياً لاتمام انتقاله للأهلي، خاصة وأنه يحصل مع الزمالك حالياً على راتب تقدر قيمته بمليون و400 الف دولار، في الوقت الذي توقف عرض الأهلي عند مليون و300 بجانب بعض الامتيازات الأخرى منها حصة إعلانات كبيرة يحصل عليها بمجرد توقيع العقد.

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ولم تُكلل الجلسة بين المسئول الأهلاوي وأشرف بن شرقي بالنجاح ليتم ارجاء المفاوضات في الوقت الذي يُفاضل بن شرقي بين أكثر من عرض خليجي في حوزته أبرزهم من الدحيل القطري وأهلي دبي الإماراتي، في الوقت الذي بدأ الزمالك في التحرك بقوة لتجديد عقد بن شرقي وهو ما بدأ بوضع 12 مليون جنيه في حسابه وهي قيمة كل المستحقات القديمة المتأخرة عن اللاعب وهو ما اعتبره اللاعب بادرة مهمة في مشوار تجديد عقده مع الزمالك.