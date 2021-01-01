فيديو| علماء: «بركان تونجا» أرسل تموجات إلى الفضاء

قال موقع "ساينس أليرت" إن العلماء يعكفون على البحث عن الآثار التي خلّفها "بركان تونجا" في الفضاء.
روكان ثوران هائل جديد لبركان هونجا تونجا هونجا ها إباي حديث الصحف والمواقع العالمية، نهاية الأسبوع الماضي، بعدما وصلت تداعياته إلى مئات الكيلومترات وأدى إلى موجات تسونامي.
وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية الانفجار المذهل الذي خلفه البركان، مع تصاعد عمود من الرماد والبخار والغاز على شكل عش الغراب فوق مياه المحيط الهادئ الزرقاء.
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