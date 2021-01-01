العسل والزنجبيل.. أفضل العلاجات المنزلية للسعال



العسل والزنجبيل العسل والزنجبيل

السعال هو رد فعل انعكاسي يساعد مرور الهواء على التخلص من الجزيئات الغريبة غير المرغوب فيها (الغبار والميكروبات).



هناك نوعان من السعال



• السعال الجاف: لا يوجد إفرازات للمخاط. عادة ما يحدث بسبب التهاب مجرى الهواء العلوي.

• السعال الرطب: وجود إفرازات مخاطية. يتراكم المخاط والبلغم في الرئتين.

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أفضل العلاجات المنزلية للسعالالعسليحتوي على مضادات الأكسدة وخصائص مضادة للبكتيرياكما أنه يحتوي على البوتاسيوم والفوسفور والنحاس ، ومضادات الأكسدة تساعد على التخلص من الجذور الحرة من الجسم ، كما أنه يصلح ويحفز نمو الأنسجة.يمكنك إضافة الزنجبيل أو الثوم أو الليمون لزيادة آثار العسل العلاجية.عسل + زنجبيليقوي الزنجبيل المناعة ويعالج مشاكل الجهاز التنفسي. يهدئ الأوعية الدموية ويساعد على الهضم. اخلطي عصير الثوم والعسل. يمكنك تناول هذا الخليط مرتين في اليوم للحفاظ على السعال.• العسل + الثومأفضل خلطة لعلاج السعال الرطب يكسر الثوم البلغم ويوفر الراحة من الاحتقان. يمكنك إضافة العسل إلى قطع الثوم المبشورة. تناول هذا الخليط مرة واحدة في اليوم.العسل + الليمونالليمون له خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات. الليمون غني بفيتامين سي الذي يساعد على بناء المناعة. تمنع مضادات الأكسدة تلف الخلايا وتساعد في إصلاح الخلايا ، يمكنك ببساطة إضافة العسل إلى الليمون الدافئالكركم + الحليبيحتوي الكركم على الكركمين. الكركمين عامل مضاد للالتهابات وله أيضًا خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات. يساعد عمل الكركمين الالتهابي في تخفيف احتقان الصدر. يزيد من إنتاج المخاط ويساعد على طرد السموم بسهولة.الزعتريعتبر الزعتر من أقوى مضادات الميكروبات الطبيعية. كما أن لديها خصائص مضادة للتفسخ ومضادة للحيوية. يمكنك ببساطة تحضير أوراق الزعتر وإضافة العسل حسب الرغبة. سيساعد الاستهلاك المنتظم في علاج السعال ومشاكل الجهاز التنفسي الأخرى.