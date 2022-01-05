البورصة تنهي تعاملات الأسبوع بانخفاض جماعي لمؤشراتها

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 759.916 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر "EGX 30" بنسبة 0.14%، ليغلق عند مستوى 11731 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "EGX 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 2208 نقطة، وهبط مؤشر "EGX 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 3231 نقطة.
وهبط مؤشر "EGX 50" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 2050 نقطة، وانخفض مؤشر " EGX 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 13919 نقطة، وزاد مؤشر "EGX 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 4632 نقطة.
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