

البورصة تنهي تعاملات الأسبوع بانخفاض جماعي لمؤشراتها البورصة تنهي تعاملات الأسبوع بانخفاض جماعي لمؤشراتها

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 759.916 مليار جنيه.



وارتفع مؤشر "EGX 30" بنسبة 0.14%، ليغلق عند مستوى 11731 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "EGX 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 2208 نقطة، وهبط مؤشر "EGX 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 3231 نقطة.



وهبط مؤشر "EGX 50" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 2050 نقطة، وانخفض مؤشر " EGX 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 13919 نقطة، وزاد مؤشر "EGX 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 4632 نقطة.

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وتعرف البورصة أو سوق الأوراق المالية، على أنها سوق لكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، فهي لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، فالبضاعة أو السلعة التي يجري تداولها بها ليست أصولًا حقيقية بل أوراقًا مالية أو أصولًا مالية، وغالباً ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات.البورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم أدائها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينة وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الأوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء على بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.