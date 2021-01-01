التعليم : 42 ألف طالب تقدموا للالتحاق بـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية

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أكد الدكتور عمرو بصيلة، مدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه عند بناء مدارس التكنولوجيا التطبيقية تم التركيز على تقديم المهارات للطلاب .



وقال مدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال احتفالية إطلاق المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية : هدفنا تقديم شبكة كبيرة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية التى يحتاجها سوق العمل، موضحا أن هناك تعاون بين جميع الشركاء فى القطاع الخاص والوزارات والمعنية.

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وأضاف مدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أصبح لدى وزارة التربية والتعليم حاليا 28 مدرسة بجانب الـ 5 مدارس التى تم إطلاقها اليوم، مضيفا أن طلاب هذه المدارس سيكونوا سفراء للوزارة.وأوضح مدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية يكونوا معتمدون دولياً من خلال الشركاء،وأعلن مدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذا العام رصدت وزارة التربية والتعليم اقبال 42 ألف طالب على التقدم للالتحاق بـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، ولكن تم قبول 4 آلاف طالبا فقط ، قائلا : من ثم نسعى إلى زيادة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر ، مع اختيار الطلاب بعناية .وأوضح عمدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية مصنفة بين مدارس صناعية وتجارية وزراعية وغيرها من التخصصات التى يحتاجها سوق العمل.ويوقع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم واتفاقيات مع ممثلي بالتعاون مشروع قوى عاملة مصر (WorkForce Egypt) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ، وعددا من شركات القطاع الخاص، لـ إنشاء 5 مدارس دولية متخصصة في التكنولوجيا التطبيقية.وستكون هذه المدارس الدولية لـ التكنولوجيا التطبيقية “ مجانية ” مثل باقي مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تم افتتاحها وتشغيلها مؤخرا بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والمستثمرين ورجال الصناعة في مصر.و تخطط وزارة التربية والتعليم إلى التوسع في انشاء المدارس الدولية لـ التكنولوجيا التطبيقية ليصبح في مصر 10 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية.وأعلنت وزارة التربية والتعليم مزايا المدارس الدولية المتخصصة في التكنولوجيا التطبيقية التي يتم توقيع الاتفاقيات الخاصة بها بعد قليلحيث قالت وزارة التربية والتعليم أن المدارس دولية المتخصصة في التكنولوجيا التطبيقية تتميز بـ :بنية تحتية فنية وتكنولوجية على أحدث طرازتوفر معامل الابتكارتطبيق الأنظمة الرقمية بإعتبارها مدارس ذكيةتوفر خدمات الانتقال لسوق العملتمنح الطالب فرصة تدريب عملي داخل المدرسة أثناء الدراسةتمنح الطالب شهادة معتمدة تعادل دبلوم المدارس الفنية نظام الثلاث سنواتتعد مدارس خضراء صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية وتطبق نظام إعادة تدوير المياه وترشيد الطاقة.وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن اسماء المدارس الدولية المتخصصة في التكنولوجيا التطبيقية ، والتي من المقرر أن يتم توقيع الاتفاقيات الخاصة بإنشاءها بعد قليل .وتشمل قائمة هذه المدارس الدولية المتخصصة في التكنولوجيا التطبيقية في :مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تخصص صناعة الاسطمبات بمحافظة الشرقيةمدرسة أحمد صيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تخصص الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية بمحافظة أسيوطمدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تخصص التجارة الحديثة بمحافظة الإسكندريةمدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تخصص التسويق للخدمات المالية بمحافظة المنيامدرسة السويدى الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات تخصص تطوير البرمجيات بمحافظة الجيزة.