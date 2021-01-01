حالة وحيدة لمواجهة منتخبي مصر والجزائر بدور الـ 16



حالة وحيدة لمواجهة منتخبي مصر والجزائر حالة وحيدة لمواجهة منتخبي مصر والجزائر



تغلب منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، على نظيره منتخب السودان بهدف دون رد أحرزه محمد عبد المنعم.







وتأهل منتخب الفراعنة الكبار بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش إلى دور الـ ١٦ بعدما رافق نظيره منتخب نيجيريا متصدر المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة من ثلاث انتصارات.

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وتلقى منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، خسارة أمام نظيره منتخب نيجيريا فى إفتتاحية مبارياته فى بطولة كأس أمم إفريقيا ويفوز بعدها على غينيا بيساو والسودان.فيما تعثر منتخب الجزائر بقيادة جمال بلماضى أمام سيراليون بتعادل سلبي فى مباراته الأولى ضمن منافسات المجموعة الخامسة قبل أن يسقط أمام نظيره منتخب غينيا الاستوائية بهدف نظيف.ويلتقى منتخب الخضر بقيادة جمال بلماضى فى السادسة مساء اليوم الخميس، نظيره منتخب كوت ديفوار فى مواجهة مرتقبة بكأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.وانطلقت منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون يوم ٩ يناير الجاري على أن تستمر حتى يوم ٦ فبراير المقبل بنسختها ال ٣٣ بمشاركة ٢٤ منتخباً.وفى حالة تعادل منتخبي سيراليون وغينيا الاستوائية الليلة وفوز الجزائر على كوت ديفوار بفارق هدفين، سوف يتقابل منتخب مصر الوطنى نظيره منتخب الخضر فى دور الـ 16 ببطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.أما فى حال خسارة أو تعادل منتخب الجزائر بقيادة جمال بلماضى أمام نظيره منتخب كوت ديفوار يودع كأس أمم إفريقيا رسميا.