برشلونة يكشف موعد رحيل عثمان ديمبلي بعد فشل مفاوضات التجديد



عثمان ديمبلي عثمان ديمبلي

كشف مسئولو نادي برشلونة الإسباني، عن موعد رحيل عثمان ديمبلي نجم الفريق الكاتالوني بعد فشل المفاوضات لتجديد عقده.



وقال المدير الرياضي لنادي برشلونة ماتيو أليماني اليوم الخميس فى تصريحات صحفية إن المهاجم الفرنسي مطالب بمغادرة برشلونة في أقرب وقت ممكن.



وتابع “أخبرنا الفرنسي عثمان ديمبلي بأن عليه الرحيل عن صفوف الفريق الكاتالوني بعد فشل مفاوضات التجديد للعقود في أسرع وقت”.

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وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة: بدأنا المفاوضات مع وكلاء عثمان منذ 5 أشهر، خلال هذه الفترة كان هناك تواصل مستمر حيث كان موقف النادي هو التمسك باللاعب والعمل على استمراره معنا.استطرد: لقد تم تقديم عروض مختلفة له، وقمنا بما يكفي تجاه اللاعب كي يفكر في ما يجب أن يفعله بمستقبله، نحن على بعد 11 يوما من إغلاق سوق الانتقالات الشتوية، بعد كل هذه المفاوضات، قرر اللاعب عدم الاستمرار وما نريده هو لاعبون ملتزمون ببرشلونة، ومن أجله ومن أجل النادي عليه المغادرة في أسرع وقت ممكن.وأعرب أليماني عن تأييده لقرار المدرب تشافي هيرنانديز الذي استبعد عثمان ديمبلي من قائمة الفريق في مباراة اليوم أمام أتلتيك بلباو في كأس ملك إسبانيا،وقال أليماني: أعتقد أن قرار المدرب يتوافق مع موقف النادي وتسلسل الأحداث، وحقيقة عدم استدعائه هي نتيجة منطقية لمفاوضات أبدت رغبة اللاعب الواضحة في عدم الاستمرار".وانضم ديمبلي إلى برشلونة في 2017 قادما من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 105 ملايين يورو، وينتهي عقده الحالي مع النادي الكتالوني في شهر يونيو المقبلوتعرض مهاجم منتخب فرنسا الى الإصابات خلال فترته في كامب نو، وأحرز 31 هدفا في 129 مباراة بمختلف المسابقات..