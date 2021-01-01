7 مزايا لـ المدارس الدولية المتخصصة في التكنولوجيا التطبيقية | تفاصيل



المدارس الدولية المتخصصة في التكنولوجيا المدارس الدولية المتخصصة في التكنولوجيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم مزايا المدارس الدولية المتخصصة في التكنولوجيا التطبيقية التي يتم توقيع الاتفاقيات الخاصة بها بعد قليل



حيث قالت وزارة التربية والتعليم أن المدارس دولية المتخصصة في التكنولوجيا التطبيقية تتميز بـ :



بنية تحتية فنية وتكنولوجية على أحدث طراز

توفر معامل الابتكار

تطبيق الأنظمة الرقمية بإعتبارها مدارس ذكية

توفر خدمات الانتقال لسوق العمل

تمنح الطالب فرصة تدريب عملي داخل المدرسة أثناء الدراسة

تمنح الطالب شهادة معتمدة تعادل دبلوم المدارس الفنية نظام الثلاث سنوات

تعد مدارس خضراء صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية وتطبق نظام إعادة تدوير المياه وترشيد الطاقة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن اسماء المدارس الدولية المتخصصة في التكنولوجيا التطبيقية ، والتي من المقرر أن يتم توقيع الاتفاقيات الخاصة بإنشاءها بعد قليل .

قد يعجبك أيضا...

وتشمل قائمة هذه المدارس الدولية المتخصصة في التكنولوجيا التطبيقية في :مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تخصص صناعة الاسطمبات بمحافظة الشرقيةمدرسة أحمد صيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تخصص الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية بمحافظة أسيوطمدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تخصص التجارة الحديثة بمحافظة الإسكندريةمدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تخصص التسويق للخدمات المالية بمحافظة المنيامدرسة السويدى الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات تخصص تطوير البرمجيات بمحافظة الجيزة.ويوقع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ظهر اليوم، واتفاقيات مع ممثلي بالتعاون مشروع قوى عاملة مصر (WorkForce Egypt) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ، وعددا من شركات القطاع الخاص، لـ إنشاء 6 مدارس دولية متخصصة في التكنولوجيا التطبيقية.وستكون هذه المدارس الدولية لـ التكنولوجيا التطبيقية “ مجانية ” مثل باقي مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تم افتتاحها وتشغيلها مؤخرا بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والمستثمرين ورجال الصناعة في مصر.و تخطط وزارة التربية والتعليم إلى التوسع في انشاء المدارس الدولية لـ التكنولوجيا التطبيقية ليصبح في مصر 10 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية.وكانت أعلنت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية عن ما تم إنجازه خلال عام 2021، وما قامت به من جهود لزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية؛ لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بها.افتتاح 28 مدرسة في 10 محافظاتوفي هذا السياق قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه قد تم افتتاح 12 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية هذا العام بالشراكة مع كبرى الشركات والوزارات، مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة البترول، ومجموعة شركات فولكس فاجن، ومؤسسة غبور للتنمية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ايوك برودكشن بي.في، وشركة GIT وشركة MCV، ودار مدحت السويدي للطباعة، وأكاديمية السويدي الفنية، لتصبح حصيلة مدارس التكنولوجيا التطبيقية 28 مدرسة بـ 10 محافظات مختلفة من محافظات الجمهورية، وهم القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والمنوفية، والشرقية، والسويس، والمنيا، والدقهلية، بورسعيد.