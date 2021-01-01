أحلى من المطاعم.. طريقة عمل بافالو وينجز

آخر الأخبارالأسرة والطفل › أحلى من المطاعم.. طريقة عمل بافالو وينجز

صورة الخبر: بافالو وينجز
بافالو وينجز

بافالو وينجز من المقبلات التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار مما يدفع العديد إلي تناولها من المحلات و المطاعم و الكافيهات أيضا.

قدم الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل بافالو وينجز في المنزل بأسهل الخطوات.

مقادير بافالو وينجز

٢ كوب دقيق

٢ ملعقة صغيرة ثوم بودرة

٢ملعقة صغيرة بصل بودرة
١ ملعقة صغيرة حبوب خردل مطحون

٢ ملعقة صغيرة بابريكا

٢ ملعقة صغيرة ملح

٢ ملعقة صغيرة فلفل

أجنحة دجاج



- للصوص :

ا كوب زبدة

١ و ربع كوب هوت صوص

٢ ملعقة صغيرة ثوم بودرة

طريقة تحضير بافالو وينجز
-يخلط الدقيق مع الثوم البودرة والبصل البودرة والخردل والبابريكا والملح والفلفل

- ثم تغطى أجنحة الدجاج بخليط الدقيق

- وتقلي في زيت قلي غزير ساخن

- على حمام ماء ساخن ترفع الزبدة حتى الذوبان

- ثم يضاف الهوت صوص والثوم البودرة ويخلطوا جيدا للحصول على الصوص

- تخلط أجنحة الدجاج مع الصوص

- وتقدم ساخنة

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أحلى من المطاعم.. طريقة عمل بافالو وينجز

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
71696

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager