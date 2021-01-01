أحلى من المطاعم.. طريقة عمل بافالو وينجز



بافالو وينجز بافالو وينجز

بافالو وينجز من المقبلات التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار مما يدفع العديد إلي تناولها من المحلات و المطاعم و الكافيهات أيضا.



قدم الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل بافالو وينجز في المنزل بأسهل الخطوات.





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مقادير بافالو وينجز٢ كوب دقيق٢ ملعقة صغيرة ثوم بودرة٢ملعقة صغيرة بصل بودرة١ ملعقة صغيرة حبوب خردل مطحون٢ ملعقة صغيرة بابريكا٢ ملعقة صغيرة ملح٢ ملعقة صغيرة فلفلأجنحة دجاج- للصوص :ا كوب زبدة١ و ربع كوب هوت صوص٢ ملعقة صغيرة ثوم بودرةطريقة تحضير بافالو وينجز-يخلط الدقيق مع الثوم البودرة والبصل البودرة والخردل والبابريكا والملح والفلفل- ثم تغطى أجنحة الدجاج بخليط الدقيق- وتقلي في زيت قلي غزير ساخن- على حمام ماء ساخن ترفع الزبدة حتى الذوبان- ثم يضاف الهوت صوص والثوم البودرة ويخلطوا جيدا للحصول على الصوص- تخلط أجنحة الدجاج مع الصوص- وتقدم ساخنة