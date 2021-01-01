أحلى من المطاعم.. طريقة عمل بافالو وينجز

بافالو وينجز
بافالو وينجز من المقبلات التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار مما يدفع العديد إلي تناولها من المحلات و المطاعم و الكافيهات أيضا.
قدم الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل بافالو وينجز في المنزل بأسهل الخطوات.
مقادير بافالو وينجز
٢ كوب دقيق
٢ ملعقة صغيرة ثوم بودرة
٢ملعقة صغيرة بصل بودرة
١ ملعقة صغيرة حبوب خردل مطحون
٢ ملعقة صغيرة بابريكا
٢ ملعقة صغيرة ملح
٢ ملعقة صغيرة فلفل
أجنحة دجاج
- للصوص :
ا كوب زبدة
١ و ربع كوب هوت صوص
٢ ملعقة صغيرة ثوم بودرة
طريقة تحضير بافالو وينجز
-يخلط الدقيق مع الثوم البودرة والبصل البودرة والخردل والبابريكا والملح والفلفل
- ثم تغطى أجنحة الدجاج بخليط الدقيق
- وتقلي في زيت قلي غزير ساخن
- على حمام ماء ساخن ترفع الزبدة حتى الذوبان
- ثم يضاف الهوت صوص والثوم البودرة ويخلطوا جيدا للحصول على الصوص
- تخلط أجنحة الدجاج مع الصوص
- وتقدم ساخنة
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