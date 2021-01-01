العناية الإلهية.. شاب ينقذ ركاب أتوبيس من الاحتراق.. تفاصيل

آخر الأخباراخبار مصر › العناية الإلهية.. شاب ينقذ ركاب أتوبيس من الاحتراق.. تفاصيل

صورة الخبر: شاب ينقذ ركاب أتوبيس من الاحتراق
شاب ينقذ ركاب أتوبيس من الاحتراق

روى محمد الباسطي، تفاصيل إنقاذه ركاب الأتوبيس من الاحترق، قائلا: كنت ارجع من شغلي وخلال تواجدي بمنطقة "الشارع الجديد" بشبرا الخيمة..شوفت دخان طالع من أتوبيس قدامي".



واسترسل" محمد الباسطي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، :" حاولت احذر سائق الأتوبيس بس هو كان فاكر أني عايز أعدي منه..ولكن مع المحاولة توقف الأتوبيس بالفعل وقمت بالتعامل مع الأمر".



وأضاف: تمكنت من إخماد الدخان والحريق قبل اشتعال الأتوبيس..ولكن ركاب الأتوبيس أصيبوا بحالة هلع وخوف، ولكن العناية الإلهية تدخلت في التوقيت المناسب".

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على العناية الإلهية.. شاب ينقذ ركاب أتوبيس من الاحتراق.. تفاصيل

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
14035

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager