العناية الإلهية.. شاب ينقذ ركاب أتوبيس من الاحتراق.. تفاصيل

روى محمد الباسطي، تفاصيل إنقاذه ركاب الأتوبيس من الاحترق، قائلا: كنت ارجع من شغلي وخلال تواجدي بمنطقة "الشارع الجديد" بشبرا الخيمة..شوفت دخان طالع من أتوبيس قدامي".
واسترسل" محمد الباسطي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، :" حاولت احذر سائق الأتوبيس بس هو كان فاكر أني عايز أعدي منه..ولكن مع المحاولة توقف الأتوبيس بالفعل وقمت بالتعامل مع الأمر".
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