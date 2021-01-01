أسامة الأزهري يتحدث عن كيفية تجنب الانتحار والبعد عن اليأس.. فيديو

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صورة الخبر: أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

قال الشيخ أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية ، إن تصرف الأنسان في نفسة ليس من حقة مؤكدا أن النفس البشرية ملك لله والتصرف فرع عن المليكة، وبالتالي ليس من حقي في أي حال من الأحوال أن اعجل بأنهاء الأجل أو انهي حياة هذه النفس .

واضاف الأزهري خلال لقائه في برنامج " مساء دي أم سي " المذاع علي قناه " دي أم سي " ، إن الأنسان لا يصل إلي شعر أنهاء الحياه ألا اذا كان وصل إلي مرحلة من الضجر واليأس والإحباط والكأبة المزمنة لأنه فكر الف مرة لأنهاء أزماته ومشكلاته حتي هزمته المشكلات فلجأ يأسا أن يترك الحياه بكل ما فيها .

واوضح الأزهري ، إن الانتحار جرم عظيم ومن اكبر الكبائر وصاحبة مخلد في نار جهنم وكأنه قتل غيرة ، مؤكدا أن "الله "علل ألا تقتلوا أنفسكم لأنه بنا رحيم ، مشيرا إلي أن من انتحر بسبب الابتزاز والإرهاب والترهيب هو مظلوم ويلقى الله ويشكو له ويقسم الله على نصرته حتى ولو بعد حين.

https://web.facebook.com/watch/?v=1590436977982406

المصدر: elbalad

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