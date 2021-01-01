الأرصاد : على الجميع توخي الحذر.. البرد شديد |فيديو



البرد شديد البرد شديد

قال الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن شهر يناير يعتبر من أكثر الأشهر التي يكون بها برد، موضحًا أن موجة البرد طويلة في هذه الفترة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الموجة التي تشهدها البلاد مستمرة حتى نهاية الأسبوع المقبل، وأن هذه الموجة بدأت ومستمرة لـ 15 يوما.



وأشار إلى أن البلاد الآن في الشهر الأول من فصل الشتاء، ومتبقي شهران، ولذلك على الجميع توخى الحذر و ارتداء الملابس الشتوية.

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وكشف أن سبب برودة الطقس كتل هوائية قادمة من جنوب شرق أوروبا مرت على البحر المتوسط مما ساهت في خفض درجات الحرارة.وأشار إلى أن درجات الحرارة تصل إلى أقل من صفر بواقع ثلاث إلى أربع درجات تحت الصفر في سانت كاترين وهو أمر طبيعي في هذا الوقت من العام، مضيفا أن درجات الحرارة الصغرى في القاهرة والجيزة والسواحل الشمالية والوجه البحري سجلت ما بين 7 إلى 8 درجات خلال ساعات الليل.وناشد شاهين، بارتداء ملابس شتوية ثقيلة خلال فترات الصباح الباكر والليل المتأخر، لافتا إلى أنه لن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خلال الفترة الحالية.وتوقع سقوط أمطار اعتبارا من منتصف الأسبوع المقبل تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية. كما طمأن قائدي السيارات بأن الشبورة المائية تكون خفيفة على الطرق خلال تلك الفترة حتى الأسبوع المقبل.وأشار إلى أن درجات الحرارة تنخفض على شمال الصعيد إلى 4 درجات، موضحا أن محافظات شمال الصعيد تشهد في هذا الوقت من العام تكون الصقيع.وكشف أن درجات الحرارة العظمى غدا تسجل في القاهرة والجيزة والسواحل شمالية والوجه البحري ما بين 15 و17 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى ما بين 6 و8 درجات.