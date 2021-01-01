

ميزة تفاعلية جديدة.. واتساب يقضي على شعبية تيليجرام بـ أبرز مزاياه ميزة تفاعلية جديدة.. واتساب يقضي على شعبية تيليجرام بـ أبرز مزاياه

طرح تطبيق المراسلة الشهير واتساب WhatsApp، تحديثا جديدا يضيف ميزة مرئية مهمة للغاية، مما يجعله يقضي على شعبية منافسه الأقوى “تيليجرام”.

وبحسب ما ذكره موقع "geo"، أضاف تحديث واتساب الأخير، لمختبري الإصدار التجريبي من التطبيق على نظام التشغيل iOS، والذي يحمل رقم الإصدار 2.22.72 على متجر آب ستور، رسوم متحركة جديدة لأحد الرموز التعبيرية الأكثر استخداما على تطبيق الدردشة.

وسيضيف التحديث الجديد ميزة مرئية تفاعلية جديدة كان قيد التطوير لفترة، وهي عبارة رمز تعبيري متحرك لإيموجي القلب الأحمر على واتساب، مما يجعل المحادثات أكثر تعبيرا وإثارة، ووفقا لتقرير حديث صادر عن WABetaInfo، يطور تطبيق التراسل العالمي أيضا رموز تعبيرية متحركة لإيموجي القلب، مما يتيح لمستخدمي تطبيق الدردشة إرسال قلب أكبر ونابض بأي لون.

وعلى عكس ميزة الرموز التعبيرية المتحركة على تطبيق تيليجرام، يمكن لمستخدمي واتساب إرسال جميع رموز القلب الملونة الأخرى، حيث ستنطبق خاصية الرموز التعبيرية التفاعلية على جميع إيموجي القلب الملونة وإرسالها بتأثيرات تملأ الشاشة، تجعلها بطريقة ما تنبض لتهتز في نفس الوقت على كلا الجهازين لطرفي المحادثة.

ويتوفر التحديث الجديد في الوقت الحالي لمستخدمي الإصدارات التجريبية على هواتف آيفون فقط، وتخطط واتساب لتقديمه لإصدارات أندرويد في تحديث مستقبلي.



واتساب يضيف أدوات تحرير جديدة لمستخدمي أندرويد

يشير تقرير آخر لمتتبع أخبار واتساب WABetaInfo، أن خدمة الدردشة العالمية تضيف أدوات تحرير جديدة لمستخدمي أندرويد.

وفقا للقطات التي شاركها موقع WABetaInfo، بمجرد طرح الميزة سيحصل المستخدمون على قلمين جديدين بالإضافة إلى القلم التعديل المتاح بالتطبيق حاليا، وتظهر لقطات الشاشة أيضا أن أقلام الرصاص سيكون لها درجات متفاوتة من السماكة.

وبالإضافة إلى ذلك، يكشف التقرير أيضا أن واتساب يعمل على ميزة تتيح للمستخدمين تعتيم الصور قبل إرسالها، وهي ميزة متوفرة لمستخدمي التطبيق على أجهزة iOS.