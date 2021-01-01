

كافيار تطلق نسخا منiPhone 13 Pro بسعر يبدأ من 550 ألف جنيه كافيار تطلق نسخا منiPhone 13 Pro بسعر يبدأ من 550 ألف جنيه

قدمت شركة كافيار Caviar، العلامة التجارية للأدوات الفاخرة، إصدارا محدودا جديدا من الهاتف الذكي iPhone 13 Pro، ضمن مجموعة جديدة من المنتجات ذات "التوقيع الرقمي".



ويمكن لمالكي الإصدار الجديد من كافيار، حسب ما ذكره موقع "letsgodigital"، تشفير جميع المعلومات التي يحتاجها رقميا في رمز الاستجابة السريع QR، المصنوع من الذهب الخالص عيار 18 قيراطا والمضمن في الغلاف الخلفي للجهاز.



وبطريقة فريدة صممت شركة كافيار الروسية، المتخصصة في إطلاق نسخ فاخرة وباهظة الثمن من الهواتف الذكية الرائدة، ثلاث نماذج من سلسلة هواتف آبل الأحدث iPhone 13 Pro، من خلال نقش رمز QR ذهبي على ظهر الجهاز يمكن تخصيصه وربطه للوصول إلى بعض الخدمات بطريقة سريعة.

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ويمكن أن تساعد رموز الاستجابة السريعة QR التي زاد استخدامها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، بعض المستخدمين في الوصول إلى بعض الخدمات بسهولة، وعلى سبيل المثال، قد يحتاج العديد من الأشخاص لشهادة صحية تثبت تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لدخول الكثير من الأماكن مثل المؤسسات الحكومية والمطاعم والصالات الرياضية ومراكز المؤتمرات.ولتسهيل هذا الإجراء يمكنك استخدام رمز QR على ظهر جميع طرازات هاتف آيفون 13 برو الثلاثة المصنوعة من مواد فاخرة مثل الذهب، والتيتانيوم PVD الساتان والنقوش الفريدة، للوصول إلى شهادة تطعيم Covid.ويمكن استخدام هذا الرمز لإنشاء بطاقة عمل الرقمية خاصة بك يؤدي مسحه إلى الوصول سريعا إلى مواقع الويب أو الدخول للوسائط الاجتماعية أو أي شئ يمكن الوصول إليه عبر الإنترنت باستخدام رمز الاستجابة السريع.أفخم طراز في مجموعة كافيار المسماة "التوقيع الرقمي"، هو النسخة الذهبية من هاتف آيفون 13 برو، والذي يحتوي على لوحة خلفية مصنوعة من الذهب عيار 18 قيراط، مع شبكات ترمز إلى الشبكة المتنامية لعملك وجهات الاتصال الشخصية، وسوف تنتج الشركة الروسية 19 نسخة فقط من هذا الطراز.ويباع إصدار iPhone 13 Pro Golden Card، مقابل سعر 35370 دولار (أي ما يزيد عن 550 ألف جنيه مصري)، لنسخة 128 جيجابايت، ويمكن للعملاء الاختيار من بين سعة 256 أو 512 جيجابايت أو حتى 1 تيرابايت، بينما يبلغ طراز iPhone 13 Pro Max بسعة 128 جيجابايت، حوالى 39980 دولار (أي ما يزيد عن 620 ألف جنيه مصري).إصدار iPhone 13 Pro Golden Cardصممت شركة كافيار iPhone 13 Pro QR Matrix بهيكل مطلي بالذهب ومصنوع من التيتانيوم بلون الجرافيت، تتميز اللوحة الخلفية بنقش بالليزر يذكرنا بمصفوفة QR، وسوف تقدم كافيار سيقدم 99 نموذج من هذا الطراز، تحتوي جميعها على رقم فريد محفور على جانب الهاتف.ويباع الإصدار المحدود iPhone 13 Pro QR Matrix، مقابل سعر 6370 دولار (أي ما يزيد عن 100 ألف جنيه مصري)، لطراز آيفون 13 برو بسعة 128 جيجابايت، ومقابل 6910 دولار (أي ما يزيد عن 108 ألف جنيه مصري)، لإصدار برو ماكس بسعة 128 جيجابايت.iPhone 13 Pro QR Matrixيتميز إصدار كافيار iPhone 13 Pro Black card، بغلاف أسود أنيق مصنوع من التيتانيوم الساتان مع طلاء PVD، ويحتوي أيضا هذا الطراز على رمز QR ذهبي، وتبدأ الأسعار من 6220 دولار (أي ما يزيد عن 97 ألف جنيه مصري)، لطراز iPhone 13 Pro بسعة 128 جيجابايت، ومقابل 6750 دولار (ي ما يزيد عن 106 ألف جنيه مصري)، لجهاز Pro Max الأكبر بسعة 128 جيجابايت، وستنتج شركة كافيار 99 وحدة من هذا الطراز.الجدير بالذكر، أن شركة كافيار الروسية أطلقت خلال الأشهر القليلة الماضية، إصدارات فريدة من سلسلة هواتف iPhone 13 من آبل، مثل الطراز المزين بأسنان الديناصورات أو النماذج التي تحتوي على NFTs المتصلة بسوق العملات المشفرة.