

تكنولوجياأكبر صفقة في تاريخها.. مايكروسوفت تستحوذ على إحدى أضخم شركات ألعاب الفيديو تكنولوجياأكبر صفقة في تاريخها.. مايكروسوفت تستحوذ على إحدى أضخم شركات ألعاب الفيديو

تخطط شركة مايكروسوفت Microsoft، لشراء واحدة من شركات ألعاب الفيديو الضخمة في العالم، والمعروفة باسم أكتيفيجن بليزارد Activision Blizzard، وبعد تداول وسائل الإعلام لهذا الخبر تراجعت أسهم شركة سوني اليابانية العملاقة للتكنولوجيا في تعاملات بورصة طوكيو.



وبحسب ما ذكرته شبكة "bbc" الاخبارية، تعد الصفقة التي تبلغ قيمتها 68.7 مليار دولار (50.5 مليار جنيه إسترليني)، الأولى من نوعها في تاريخ قطاع الألعاب، وأكبر صفقة شراء تعقدها مايكروسوفت.



مايكروسوفت تستحوذ على مطورة لعبة كول أوف ديوتي وكاندي كراش

وستشهد الصفقة امتلاك عملاق التقنية الأمريكية، امتيازات الألعاب الشهيرة بما في ذلك لعبة القتال Call of Duty وكاندى كراش Candy Crush و Warcraft.

قد يعجبك أيضا...

وستكون الصفقة خطوة كبيرة لعلامة ألعاب أكس بوكس Xbox التجارية من مايكروسوفت، في معركتها ضد منافستها اليابانية سوني المالكة لمنصة بلاي ستيشن PlayStation.ومن شأن صفقة شراء Activision، أن يحول مطورة نظام التشغيل ويندوز، إلى ثالث أكبر شركة بالعالم في قطاع الألعاب من حيث الإيرادات، بعد شركة تينسنت الصينية، وسوني اليابانية، وتأتي هذه الصفقة بعد عام من شراء مايكروسوفت لشركة ألعاب أخرى مؤثرة تسمىBethesda مقابل 7.5 مليار دولار.ويأتي الاستحواذ على صانعة لعبة Call of Duty في الوقت الذي تقوم فيه مايكروسوفت أيضا بتوسيع نطاق خدمة الاشتراك في Game Pass، والتي تتيح للمشتركين اللعب بعشرات ألعاب الفيديو مقابل خطة اشتراك، وبمجرد اتمام عملية الاستحواذ سيكون لدى عملاق التقنية الأمريكية 30 استوديو داخليا لتطوير الألعاب.ويشار إلى أنه خلال السنوات الأخيرة، عززت شركة سوني Sony اليابانية، شبكتها من استوديوهات الألعاب الداخلية وقدمت سلسلة من النجاحات الحصرية بما في ذلك امتياز لعبة المغامرات الشهيرة Spider-man، والتي تركت منافستها الأمريكية تلعب دور اللحاق بالركب.