ينافس أجهزة سامسونج.. شاومي تطلق هاتف صدفي قابل للطي بسعر أرخص

ذكرت أحدث التسريبات أن شركة شاومي Xiaomi، تعمل على هاتف ذكي جديد قابل للطي بشكل صدفي للتنافس مع هاتف سامسونج الأحدث Galaxy Z Flip 3.
وحسب ما ذكره موقع "digitaltrends"، كشفت أحدث المعلومات الصادرة من صفحة التسريبات الشهيرة Digital Chat Station، عن شركة شاومي الصينية تعتزم تطوير هاتف جديد قابل للطي يتميز بتصميم صدفي.
شاومي تطلق هاتف صدفي
وتشير التسريبات المنتشرة على منصة التواصل الصينية ويبو Weibo، أن هاتف شاومي القادم، سيتميز بتصميم يحاكي هاتف هواوي P50 Pocket الجديد القابل للطي الذي يأتي مزودا بشاشة دائرية على شاشة الغلاف وبالإضافة إلى ذلك، تخطط شاومي لطرح الهاتف القابل للطي والذي تستهدف به المستخدمين من النساء، بتكلفة أرخص مقارنة بسعر هاتف سامسونج Z Flip 3.
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