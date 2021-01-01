روسيا تطور أقمارا جديدة لاستشعار الأرض عن بعد

أعلن مركز "بروغريس" الروسي لصناعات الفضاء أن الخبراء يطورون دفعة جديدة من الأقمار الصناعية المخصصة لاستشعار الأرض عن بعد.
وحول الموضوع قال المدير العام للمركز، دميتري بارانوف: "نهاية ديسمبر الفائت خرج عن الخدمة أول أقمار مجموعة Resurs-P بعد أن عمل في مدارات الأرض لمدة أكثر من المدة المتوقعة، واليوم نعمل على تطوير عدة أقمار جديدة من نفس الفئة".
وأضاف "يعمل في الفضاء حاليا القمران رقم 2 و3 من فئة أقمار Resurs-P، ونعمل على تطوير قمرين آخرين من النوع ذاته، القمر رقم 4 تم الانتهاء من تجميعه ويجري اختبار معداته حاليا، ومن المفترض أن يتم التجهيز لإطلاقه ربيع العام الجاري، أما القمر رقم 5 فما يزال في مرحلة التصنيع والتجميع، ومن المفترض أن ينتهي العمل على تجميع كامل أجزائه عام 2023".
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