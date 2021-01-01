بعد انتقادات للتحديث الجديد.. «جوجل» تُصلح مشكلة الضوضاء البيضاء في مساعدها الصوتي الذكي

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صورة الخبر: بعد انتقادات للتحديث الجديد.. «جوجل» تُصلح مشكلة الضوضاء البيضاء في مساعدها الصوتي الذكي
بعد انتقادات للتحديث الجديد.. «جوجل» تُصلح مشكلة الضوضاء البيضاء في مساعدها الصوتي الذكي

أعلنت شركة جوجل الأربعاء، عن إصلاح مشكلة الضوضاء البيضاء في مساعدها الصوتي الذكي، جاء ذلك بعد انتقادات للتحديث الجديد.

والضوضاء البيضاء تعمل على خلق إيقاع موسيقي من أجل وجود أصوات دائمة في الخلفية، وذلك من أجل منع أي أصوات من إثارة وعي الشخص، وهناك كثير من التطبيقات المتوفرة على الهواتف الذكية، والتي تساعد على الحصول على الضوضاء البيضاء من أجل المساهمة في سرعة الخلود إلى النوم، كما أن هناك أجهزة خاصة للضوضاء البيضاء .

وقال موقع «ذا فيرج» التقني، نقلا عن المتحدث باسم جوجل «روبرت فيرارا»، في بيان حديث إنه تم إصلاح الأمر الآن ويعمل كما كان من قبل.

كان التغيير مزعجًا لكثير من الأشخاص، ووصف البعض تغيير الضوضاء البيضاء بأنها أهدأ أو تبدو مكتومة، وقال أحد الأشخاص إن طفله طلب استخدام منشئ آخر للضوضاء البيضاء بدلا من Google Nest Hub.

وتقدم شركة جوجل أصواتًا محيطة أخرى أيضًا، مثل أصوات الغابات وأصوات المطر.. وغيرها.

المصدر: المصرى اليوم

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