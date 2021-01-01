"سبيس إكس" تطلق 49 قمرا إلى الفضاء دفعة واحدة

أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية عن نجاحها في إطلاق مجموعة جديدة من أقمار Starlink إلى مدارات الأرض.
وأشار بيان صادر عن الشركة إلى أن المجموعة الجديدة من الأقمار أرسلت إلى مدارات الأرض باستخدام صاروخ من نوع Falcon 9 أطلق يوم الثلاثاء 18 يناير الجاري من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، تمام الساعة 21:03 بالتوقيت المحلي (الأربعاء 19 يناير 5:03 بتوقيت موسكو).
وأوضح البيان أن المرحة الأولى من الصاروخ الذي حمل 49 قمرا إلى مدارات الأرض عادت وهبطت بنجاح على منصة عائمة في المحيط الأطلسي، وأن هذه المرحلة كانت قد استخدمت سابقا في 9 عمليات إطلاق فضائي.
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