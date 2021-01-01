"سبيس إكس" تطلق 49 قمرا إلى الفضاء دفعة واحدة

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"سبيس إكس" تطلق 49 قمرا إلى الفضاء دفعة واحدة

أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية عن نجاحها في إطلاق مجموعة جديدة من أقمار Starlink إلى مدارات الأرض.

وأشار بيان صادر عن الشركة إلى أن المجموعة الجديدة من الأقمار أرسلت إلى مدارات الأرض باستخدام صاروخ من نوع Falcon 9 أطلق يوم الثلاثاء 18 يناير الجاري من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، تمام الساعة 21:03 بالتوقيت المحلي (الأربعاء 19 يناير 5:03 بتوقيت موسكو).

وأوضح البيان أن المرحة الأولى من الصاروخ الذي حمل 49 قمرا إلى مدارات الأرض عادت وهبطت بنجاح على منصة عائمة في المحيط الأطلسي، وأن هذه المرحلة كانت قد استخدمت سابقا في 9 عمليات إطلاق فضائي.

وكانت "سبيس إكس" قد أعلنت عن مشروع تطوير أقمار Starlink لأول مرة عام 2015، وبدأت بتنفيذه 22 فبراير 2018، وأطلقت أول دفعة مكونة من 60 قمرا من هذه الأقمار في مايو 2019.

وتخطط الشركة بشكل عام لإرسال نحو 11 ألف قمر من هذه الأقمار إلى الفضاء لتزويد مختلف مناطق الأرض بشبكات إنترنت تصل سرعة تحميل البيانات فيها إلى 1 غيغابايت/ثا.

المصدر: روسيا اليوم

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