

تسريب المواصفات الرئيسية للهاتف Nokia G21 تسريب المواصفات الرئيسية للهاتف Nokia G21

في الفترة الماضية، ظهرت العديد من، التقارير التي تشير، إلى أن، شركة HMD، تعمل حاليا على، هاتف Nokia G21، بمواصفات اقتصادية، والآن تم تأكيد ذلك، حيث كشف أحد المسربين الموثوقين، عن المواصفات الرئيسية، التي سيصل بها، والتي تتمثل في، كاميرا رئيسية، بدقة 50 ميجا بكسل، وبطارية بسعة 5050 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع، على عكس أخيه السابق، G20 الذي يفتقد، للشحن السريع، وفي هذا المقال، دعونا نتعرف على، مواصفات الهاتف Nokia G21.



يشير التسريب الجديد، إلى أن شاشة، هذا الهاتف القادم، ستكون IPS LCD، بحجم 6.5 بوصة، وبدقة 1600×720 بكسل، والكاميرا الأمامية، ستأتي بدقة 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، أما الكاميرات الخلفية، فستأتي بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا الماكرو، وكاميرا التصوير الشخصية، ولكن التسريب لم يكشف، عن جودة تصوير الفيديوهات.



سيتم تقديم، الهاتف Nokia G21، بمعالج ثماني النواة، من فئة، Unisoc T610، المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، وبذاكرة داخلية، بسعة 64، أو 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 4 جيجا رام، وبالإضافة إلى ذلك، فإن البطارية تأتي، بسعة 5050 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع، (لم يتم تحديد، قوة الشحن السريع)، ومع ذلك، يظل هذا خبرا جيدا، نظرا لأن، Nokia G20، لا يدعم الشحن السريع.

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وحتى الآن، لا توجد أي، تفاصيل رسمية، بخصوص، مواصفات الهاتف Nokia G21، أو موعد الإعلان الرسمي، لذلك دعونا ننتظر، لنرى ما سيحدث، خلال الأيام القادمة، حيث نتوقع أن تخرج، شركة HMD الفنلندية، وتكشف عن، موعد الإعلان الرسمي.