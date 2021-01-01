

مواصفات الهاتف Oppo Find X5 Lite تظهر قبل الإعلان الرسمي مواصفات الهاتف Oppo Find X5 Lite تظهر قبل الإعلان الرسمي

تستعد شركة أوبو، للإعلان عن، سلسلة هواتف، Find X5 Series، خلال الفترة القادمة، ولكن قبل ذلك، ظهر تسريب، يخص الهاتف، Oppo Find X5 Lite، حيث يكشف لنا، عن المواصفات الرئيسية، لهذا الهاتف القادم، ووفقا لما ورد، في ملف، شهادة الاتحاد الأوروبي، فإن الهاتف Find X5 Lite، سيكون هو الإصدار الدولي، للهاتف Reno7 5G، وهذا يعني أنه، سيصل بنفس التصميم، والمواصفات، وقد يكون هناك اختلاف، في الأسعار، حسب كل دولة، ومع ذلك، دعونا نتعرف الآن على، مواصفات الهاتف أوبو فايند إكس 5 لايت.



الهاتف Oppo Find X5 Lite، يتوفر مع، شاشة مثقوبة، من نوع أموليد، بحجم 6.43 بوصة، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث 90 هرتز، ويوجد عليها زجاج حماية، من فئة، Corn­ing Goril­la Glass 5، والهاتف يتوفر كذلك، مع كاميرا أمامية، بدقة 32 ميجا بكسل، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بالإضافة إلى، 3 كاميرات في الخلف، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا في الثانية، وتأتي بدقة 64 ميجا بكسل، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل، للكاميرا الماكرو.



هاتف أوبو القادم، سيصل مع معالج، ثماني النواة، من فئة، Qual­comm Snap­drag­on 778G 5G، المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر، ومعالج رسوميات، من فئة، Adreno 642L، بجانب ذاكرة داخلية، بسعة 128، أو 256 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية، بسعة 8، أو 12 جيجا رام، بالإضافة إلى أن، الهاتف Find X5 Lite، سيعمل بنظام Android 11، وبواجهة مستخدم Col­orOS 12.

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هذا الهاتف، يحتوي على بطارية، بسعة 4500 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع، بقوة 60 واط، وتدعم الشحن العكسي، ويحتوي أيضا على، مستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في الشاشة، كما أنه، يدعم خاصية EIS، لتثبيت الصور إلكترونيا، ويدعم أيضا، مكبرات صوت ستريو، وخاصية NFC.لم يتم تحديد، موعد الإعلان، عن الهاتف Oppo Find X5 Lite، ولكن هناك عدة تقارير، تشير إلى أن، حدث الإعلان الرسمي، عن هواتف Find X5، قريب للغاية، وقد يكون في، شهر فبراير، أو مارس.