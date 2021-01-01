لإعلان رسميا عن جهاز الكمبيوتر المحمول Infinix INBook X2

الآن، وبدون أي مقدمات، أعلنت شركة إنفينيكس، عن جهاز، الكمبيوتر المحمول، Infinix INBook X2، الموجه للطلاب، بسعر جيد للغاية، مقارنة بالمواصفات، التي تتمثل في، معالج من الجيل العاشر، من Intel، وما يصل إلى، 512 جيجا بايت، من ذاكرة التخزين، و16 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية، بالإضافة إلى أنه، يتميز بمستشعر لبصمات الأصابع، ويعمل بأحدث نظام تشغيل، من مايكروسوفت، ومواصفات أخرى، أكثر من رائعة، سأعرضها عليكم، خلال السطور القادمة.
مواصفات Infinix INBook X2
جهاز الكمبيوتر المحمول، الجديد من إنفينيكس، وزنه خفيف للغاية، ولا يتخطى، 1.24 كجم، ويصل مع شاشة، IPS LCD، حجمها 14 بوصة، بدقة 1920×1080 بكسل، وبسطوع 300 شمعة، في البوصة، بالإضافة إلى أن، الشاشة تحتوي على، كاميرا ويب مدمجة، لالتقاط الصور السيلفي، وإجراء مكالمات الفيديو، وبجانب الكاميرا، يوجد فلاش LED مزدوج، لتقديم أفضل صورة، ممكنة أثناء التحدث، في الإضاءة المنخفضة.
جهاز Infinix INBook X2، يتوفر بثلاثة إصدارات، على مستوى المعالج، الإصدار الأول، يضم معالجا من، الجيل العاشر، من فئة، Intel Core i3-1005G1، وبمعالج رسوميات، من فئة، Intel UHD Graphics، والإصدار الثاني، يضم معالج تشغيل، Core i5-1035G1، ومعالج رسوميات، Intel UHD Graphics، والإصدار الثالث، يضم معالج، Core i7-1065G7، ويضم معالج رسوميات، Iris Plus G7، وهذا الكمبيوتر المحمول، يتوفر كذلك، مع ذاكرة داخلية، بسعة 256 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، أو 512 جيجا بايت، مع 16 جيجا رام.
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