مصابو كوفيد بأعراض خفيفة عرضة لهذه المشكلات الصحية

خلصت دراسة أجرتها جامعة أوكسفورد البريطانية إلى أن من أصيبوا بكوفيد-19 وظهرت عليهم أعراض خفيفة، والذين لا يعانون من أي أعراض تقليدية أخرى "لكوفيد طويل"، يمكن أن يظلوا عرضة لتدهور الانتباه والذاكرة لفترة ستة إلى تسعة أشهر بعد الإصابة.
المشكلات الذهنية التي تؤثر على مستويات التركيز، إلى جانب النسيان والإعياء، من سمات كوفيد الطويل، وهي حالة تصيب البعض بعد نوبة العدوى الأولية، لكن لم يتم تحديد مدى انتشار المشكلات المرتبطة بالانتباه بعد الإصابة بكوفيد-19.
وفي الدراسة، طُلب من المشاركين الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد-19سابقا، ولكن لم تبد عليهم أعراض تقليدية أخرى لكوفيد طويل، إتمام تمارين لاختبار ذاكرتهم وقدراتهم الذهنية.
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