موتورولا تتحضر لإطلاق هاتف بمواصفات فائقة

تستعد موتورولا لإطلاق هاتف مجهز بكاميرات ممتازة ويتمتع بأداء سريع جدا مع الشبكات الخلوية وشبكات الإنترنت.
وسيحصل الهاتف على شاشة OLED بمقاس 6.67 بوصة دقة عرضها (3200/1400) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا ما يجعلها من بين أفضل شاشات الهواتف المخصصة للألعاب الإلكترونية.
وسيضمن الأداء الممتاز له معالج Snapdragon 8 Gen 1 المتطور، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيغابايت.
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