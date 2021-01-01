سامسونج تزيح الستار رسميا عن المعالج Exynos 2200

بعد الكثير من الشائعات، أعلنت اليوم، شركة سامسونج، عن المعالج Exynos 2200، الذي سيصل، لأول مرة مع، سلسلة Galaxy S22، القادمة في مناطق معينة، حيث يعتمد، هذا المعالج، على بنية AMD RDNA2، ويعتمد أيضا، تقنية تصنيع، بحجم 4 نانومتر، كما أنه يعتبر، أول معالج، يتضمن مميزات متقدمة، مثل تتبع الأشعة، وتظليل المعدل المتغير، في الهواتف الذكية، ومميزات أخرى، غير موجودة، في المعالجات المنافسة.
معالج سامسونج الجديد، يأتي مع، وحدة معالجة مركزية، مكونة من 8 أنوية، نواة ARM Cortex-X2، عالية الأداء، و3 أنوية Cortex-A710، للأداء متعدد النواة، و4 أنوية Cortex-A510، للمهام المتعددة، بالإضافة إلى أن، هذا المعالج، سيتضمن وحدة معالجة رسوميات، غير مسبوقة، تدعى Xclipse، ومبنية على، وحدة AMD Radeon، وتحديدا iGPU، مع بنية RDNA 2، وهذا سيجعل الهواتف، التي يتم تشغيلها، بمعالج Exynos 2200، تدعم تقنيات مثل، Raytracing وVariable Rate Shading، وهذه تقنيات، لم نرها من قبل، في الهواتف الذكية.
معالج Exynos 2200، يتميز بوحدة، معالجة عصبية جديدة، لمهام الذكاء الاصطناعي، مع دعم، حسابات FP16، وINT8، وINT16 عالية الدقة، وتحسين وحدة NPU، المخصصة للذكاء الاصطناعي، ومضاعفة أدائها، والسماح بمزيد من، العمليات الحسابية بالتوازي، وبهذه الإضافات، تضمن سامسونج، بأن المعالج الجديد، سيوفر أداء مضاعفا، للجيل السابق، Exynos 2100، الذي وصل مع، هاتف Galaxy S21.
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