

سامسونج تزيح الستار رسميا عن المعالج Exynos 2200 سامسونج تزيح الستار رسميا عن المعالج Exynos 2200

بعد الكثير من الشائعات، أعلنت اليوم، شركة سامسونج، عن المعالج Exynos 2200، الذي سيصل، لأول مرة مع، سلسلة Galaxy S22، القادمة في مناطق معينة، حيث يعتمد، هذا المعالج، على بنية AMD RDNA2، ويعتمد أيضا، تقنية تصنيع، بحجم 4 نانومتر، كما أنه يعتبر، أول معالج، يتضمن مميزات متقدمة، مثل تتبع الأشعة، وتظليل المعدل المتغير، في الهواتف الذكية، ومميزات أخرى، غير موجودة، في المعالجات المنافسة.



معالج سامسونج الجديد، يأتي مع، وحدة معالجة مركزية، مكونة من 8 أنوية، نواة ARM Cor­tex-X2، عالية الأداء، و3 أنوية Cor­tex-A710، للأداء متعدد النواة، و4 أنوية Cor­tex-A510، للمهام المتعددة، بالإضافة إلى أن، هذا المعالج، سيتضمن وحدة معالجة رسوميات، غير مسبوقة، تدعى Xclipse، ومبنية على، وحدة AMD Radeon، وتحديدا iGPU، مع بنية RDNA 2، وهذا سيجعل الهواتف، التي يتم تشغيلها، بمعالج Exynos 2200، تدعم تقنيات مثل، Ray­trac­ing وVari­able Rate Shad­ing، وهذه تقنيات، لم نرها من قبل، في الهواتف الذكية.



معالج Exynos 2200، يتميز بوحدة، معالجة عصبية جديدة، لمهام الذكاء الاصطناعي، مع دعم، حسابات FP16، وINT8، وINT16 عالية الدقة، وتحسين وحدة NPU، المخصصة للذكاء الاصطناعي، ومضاعفة أدائها، والسماح بمزيد من، العمليات الحسابية بالتوازي، وبهذه الإضافات، تضمن سامسونج، بأن المعالج الجديد، سيوفر أداء مضاعفا، للجيل السابق، Exynos 2100، الذي وصل مع، هاتف Galaxy S21.

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وعلاوة على ذلك، فإن المعالج، Exynos 2200، يستخدم مودم 5G، الذي يعتمد على ترددات، 6 جيجا هرتز، وmmWave، كما أنه سيدعم تشغيل، كاميرات بدقة تصل إلى، 200 ميجا بكسل، ودعم تسجيل فيديوهات، بجودة 8K، وسيدعم أيضا، تشغيل شاشة بدقة 4K، وبمعدل تحديث 120 هرتز، أو بدقة QHD+، وبمعدل تحديث 144 هرتز، وسيتوافق مع، ذاكرة عشوائية، من فئة LPDDR5، وذاكرة تخزين، من فئة UFS 3.1، بالإضافة إلى أن، نظام تحديد، المواقع العالمي GPS، سيكون متوافقا مع، جميع المعايير، والأقمار الصناعية الرئيسية.